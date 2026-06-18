В Украине раскрыли целую сеть подпольных АЗС: там массово заливали "бодягу" вместо бензина

Украинские правоохранители раскрыли и ликвидировали в Днепропетровской области организованную преступную группу, которая незаконно производила, хранила и продавала в розницу суррогатное топливо. Изъятое сырье, горюче-смазочные материалы и оборудование оценили в более чем 20 млн грн.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности. Отмечается, что в ходе масштабной спецоперации по ликвидации сети было проведено более 20 одновременных обысков и демонтированы топливораздаточные колонки подпольных заправок.

"Незаконное производство и реализация топлива наносят значительный ущерб государственному бюджету, искажают конкуренцию на рынке и могут представлять угрозу для потребителей из-за отсутствия контроля за качеством продукции", – отметили в БЭБ.

Что известно о схеме

В 2026 году участники преступной группировки обустроили на территории нефтебазы в Кривом Роге мощную производственную площадку , не имея никаких лицензий, разрешений или сертификатов на работу с подакцизными товарами.

, не имея никаких лицензий, разрешений или сертификатов на работу с подакцизными товарами. Произведенный из низкокачественного сырья и химических компонентов фальсификат развозили бензовозами по собственной сети заправок .

. Чтобы уберечь грузовики от проверок на дорогах, фигуранты подделывали весь пакет сопроводительных документов –, товарно-транспортные накладные (ТТН), паспорта и сертификаты качества. Документы оформлялись от имени ряда фиктивных и подконтрольных фирм.

–, товарно-транспортные накладные (ТТН), паспорта и сертификаты качества. Документы оформлялись от имени ряда фиктивных и подконтрольных фирм. Сурогатное топливо продавали конечным потребителям через сеть нелегальных АЗС исключительно за наличные, что позволяло полностью уклоняться от уплаты налогов в бюджет.

Результаты обысков

В ходе скоординированных обысков на производственных объектах, в транспортных средствах и по местам проживания организаторов схемы детективы изъяли более 86 тыс. литров нефтепродуктов и химикатов. В частности, из незаконного оборота изъято:

более 65 тыс. литров бензина неизвестного происхождения;

бензина неизвестного происхождения; более 12 тыс. литров специальных компонентов (присадок) для кустарного изготовления топлива;

специальных компонентов (присадок) для кустарного изготовления топлива; более 9 тыс. литров дизельного топлива;

дизельного топлива; промышленное оборудование для смешивания, хранения и розлива нефтепродуктов.

Кроме того, силовики заблокировали работу и закрыли 8 автозаправочных станций, через которые контрафактное топливо попадало в баки украинских автовладельцев. В настоящее время продолжаются активные следственные действия, устанавливается полный круг лиц, которые финансировали и обеспечивали работу криворожского мини-НПЗ. Также готовится ходатайство в суд о наложении ареста на все изъятое имущество, а фигурантам дела готовятся официальные подозрения.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в Украине регулярно выявляют подпольные АЗС, торгующие фальсифицированным топливом по всей стране. В частности, в мае в Кривом Роге было выявлено сразу три заправки, на которых в автомобили украинцев заливали бензин сомнительного происхождения.

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