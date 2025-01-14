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В Украине раскрыли коррупционную схему с электроэнергией почти на 60 млн грн: экс-главе облсовета объявлены подозрением

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Бывший региональный депутат и его приспешники вывели из страны 58,44 млн грн за продажу электроэнергии

Эксдепутат Харьковского областного совета подозревается в организации преступной группы, нанесшей почти 60 млн грн ущерба НЭК "Укрэнерго". Мужчине и двум его сообщникам сообщено подозрение, но организатор находится за границей.

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Об этом сообщил журналист Олег Новиков. По его информации, речь идет о бывшем заместителе председателя Харьковского облсовета Владимире Скоробагаче.

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По версии следствия, он в апреле 2022 года создал организованную группу, в которую привлек руководителя частного общества как исполнителя и его учредителя в качестве пособника, тогда как сам являлся инвестором этой компании. Их целью было завладеть электроэнергией из Объединенной энергетической системы Украины (ОЭС) и легализовать средства от ее продаж.

Экс-депутату из Харьковской области объявлено подозрение

Для этого они заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии. В июне 2022 года они получили электроэнергию из ОЭС и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям, а финансовую ответственность перевели на вышеупомянутые компании-прокладки.

Как действовала коррупционная схема в Харьковской области

Таким образом, "Укрэнерго" так и не получило средства от продажи электроэнергии (в общей сложности более 58 млн грн) – их под видом возврата займа перевели на счета финансовых компаний, которые перебросили их на другие подконтрольные компании за вознаграждение в 0,5% от суммы перевода. В настоящее время средства находятся на счетах компании-нерезидента, зарегистрированной на территории Республики Болгария.

В Харьковской области украли электричества на 58 млн грн

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), всем фигурантам дела объявлены подозрения. В частности:

  • Владимиру Скоробагачу – по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины;
  • директору частной компании – по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209;
  • основателю частной компании – ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Украины.
Бывший заместитель председателя Харьковского облсовета украл электричества на 58 млн грн

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