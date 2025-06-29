В Украине продолжают падать цены на популярный летний продукт: сколько стоит теперь

В Украине черешня за неделю подешевела аж на 18% и стоит сейчас 110-160 грн/кг, но все еще вдвое дороже, чем год назад. Из-за дождей и некондиционного качества ожидается еще одно снижение цен уже на следующей неделе.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. Еще неделю назад стоимость не опускалась ниже 140-200 грн/кг, таким образом, черешня за неделю подешевела в среднем на 18%.

Основная причина такой динамики – обильные дожди, которые значительно повлияли на качество ягод. Большое количество влаги привело к тому, что значительная часть урожая стала некондиционной: плоды трескаются, быстро портятся и теряют товарный вид. Из-за этого срок реализации такой черешни очень короткий, и фермеры вынуждены продавать её по более низким ценам, чтобы успеть вывезти продукцию до порчи.

Продавцы и аграрии также отмечают, что нынешний сезон стал одним из самых сложных для отрасли, погодные условия снижают урожайность и прибыльность, а покупатели при этом не готовы платить столько, сколько хотят производители. Это создает напряжение на рынке, где цена часто формируется не столько спросом, сколько возможностью сбыть товар, пока он не испортился.

Однако стоит отметить, что текущие цены все равно остаются почти вдвое выше, чем в прошлом году. В 2024 году в аналогичный период цена черешни была значительно ниже. Аналитики не исключают, что уже на следующей неделе цены могут упасть еще больше, особенно если погода не улучшится и темпы реализации будут оставаться низкими. Это, в свою очередь, создает потенциал для кратковременного роста спроса со стороны потребителей, которые смогут купить любимую ягоду дешевле, чем раньше.

Цены на черешню в украинских супермаркетах

Собственный анализ OBOZ.UA показал, что по состоянию на 23 июня в крупнейших торговых сетях черешня стоит от 270 до 379 грн/кг, то есть в 2-2,5 раза больше отпускных фермерских цен. А именно:

"Сильпо" – 189 грн/кг;

"Фора" – 199,90 грн/кг;

"АТБ" – 202,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в июле 2025 года ожидается удешевление овощей, в частности помидоров, огурцов, картофеля и лука, а также постепенное снижение цен на молочную продукцию. Зато хлеб продолжит дорожать, а значительного удешевления фруктов и яиц не прогнозируется.

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