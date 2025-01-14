В Украине продают котенка редкой породы по цене автомобиля: сколько стоит и как выглядит

Спрос на редкие породы кошек в Украине остается высоким, что влечет за собой рекордные цены. Например, котенка британской золотистой шиншиллы могут продавать за 6500 евро, или 274 тыс. грн. Однако есть способы приобрести породистого кота значительно дешевле, например, выбрав котенка с "браком породы" или же взять бесплатно, спася животное из приюта.

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О рекордной цене на животное OBOZ.UA стало известно из объявления на одной из платформ для поиска. Любители домашних животных привыкли к тому, что породистые коты могут стоить дорого, но в последнее время цены на некоторых представителей элитных пород просто поражают.

Например, в Киеве продают котенка породы британская золотистая шиншилла за 6500 евро, или около 274 тыс. грн. За такую сумму можно приобрести небольшой дом или автомобиль. Это не редкий случай – рынок породистых кошек в Украине предлагает немало дорогих вариантов, которые привлекают внимание не только своим внешним видом, но и космическими ценниками.

Почему британские шиншиллы такие дорогие

Британские золотистые шиншиллы – это элитная порода, впервые появившаяся в Англии в конце XIX века. Золотистый окрас возник благодаря скрещиванию серебристых шиншилл с персидскими котами, которые имели золотистый ген.

Стандарт этой породы был утвержден только в 1980 году, после чего началось ее массовое разведение. Котята британских шиншилл, особенно редкого золотистого цвета с яркими зелеными глазами, чрезвычайно ценятся по нескольким причинам:

редкость породы: золотистые шиншиллы появляются не так часто, поэтому спрос значительно превышает предложение;

золотистые шиншиллы появляются не так часто, поэтому спрос значительно превышает предложение; "идеальный" внешний вид: их мягкая шерсть, напоминающая плюш, и яркий окрас делают этих кошек очень популярными среди ценителей эстетики;

их мягкая шерсть, напоминающая плюш, и яркий окрас делают этих кошек очень популярными среди ценителей эстетики; характер: это спокойные, умные и независимые животные, прекрасно ладящие с детьми и даже собаками. Они легко приучаются к лотку и когтеточке, что является большим преимуществом для владельцев.

Все это влияет на формирование больших цен. Однако британские шиншиллы – не единственные дорогие кошки на рынке.

Самые дорогие породы кошек в Украине

Кроме шиншилл, в Украине продаются и другие породы кошек, цена которых может достигать нескольких тысяч гривен. Вот несколько примеров с популярных онлайн-платформ:

мейн-кун – от 120 до 300 тыс. гривен: эти большие и грациозные коты, которых нередко называют "домашними львами", популярны благодаря своему дружелюбному характеру и поразительным размерам;

– от эти большие и грациозные коты, которых нередко называют "домашними львами", популярны благодаря своему дружелюбному характеру и поразительным размерам; бенгальские коты – от 150 до 350 тыс. гривен: их экзотический вид с леопардовым окрасом делает их чрезвычайно желанными среди любителей животных;

– от их экзотический вид с леопардовым окрасом делает их чрезвычайно желанными среди любителей животных; саванна – от 300 до 500 тыс. гривен: это одна из самых дорогих пород в мире, являющаяся гибридом дикого сервала и домашней кошки;

– от это одна из самых дорогих пород в мире, являющаяся гибридом дикого сервала и домашней кошки; сфинкс – от 100 до 200 тыс. гривен: необычный вид и большая популярность среди аллергиков делают этих кошек очень востребованными.

Как купить породистого кота дешевле

спросить о котятах с "недостатком породы";

В каждом питомнике время от времени рождаются котята, не соответствующие стандартам породы. Например, шерсть может быть немного другого оттенка или глаза не будут соответствовать стандартному цвету.

Такие кошки часто продаются за 10-20% от полной стоимости, хотя по характеру и здоровью они ничем не уступают "идеальным" собратьям. "Именно так я в свое время приобрел котенка породы норвежский лесной за 10% от полной цены", – поделился опытом один из владельцев породистого кота.

присмотреться к приютам;

Зоозащитники часто подчеркивают, что в приютах можно найти замечательных кошек, которые не уступают породистому по красоте или характеру. Во многих приютах даже бывают котята редких пород, ищущих новых владельцев.

обратить внимание на взрослых животных.

Иногда владельцы питомников продают взрослых кошек, уже не участвующих в племенной программе. Стоимость таких кошек значительно ниже, чем котят, хотя они полностью породисты и здоровы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, тренд на домашних обезьянок набирает популярность в Украине, но такие питомцы требуют особых условий содержания и высокой ответственности. Стоимость обезьян составляет от 500 до 2000 долларов (20 718 – 87 520 грн), в зависимости от породы и возраста.

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