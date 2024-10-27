Новый тренд на покупку обезьян среди украинцев: сколько стоит экзотический любимец и где купить

Тренд на домашних обезьянок набирает популярность в Украине, но такие питомцы требуют особых условий содержания и значительной ответственности. Стоимость обезьян составляет от 500 до 2000 долларов (20 718 – 87 520 грн), в зависимости от породы и возраста.

Видео дня

OBOZ.UA выяснил, сколько будет стоить экзотическое животное. Украинский TikTok заполонил тренд на домашних обезьянок, ставших настоящей сенсацией.

Эти экзотические питомцы появляются во все большем количестве украинских домов, и их снимки набирают миллионы просмотров в соцсетях. Обезьяны, ранее считавшиеся редкими для домашнего содержания, сегодня доступны не только в зоопарках, но и в зоомагазинах и от частных заводчиков.

Стоимость таких экзотических любимцев значительна: цены варьируются от 500 до 2000 евро (20718 – 87520 грн), в зависимости от породы и возраста. По словам зооспециалистов, не все породы обезьян подходят для содержания в домашних условиях.

Чаще всего предпочтение отдают маленьким приматам весом до 3-4 кг и ростом до одного метра. Среди популярных пород для домашнего содержания:

Игрушки: одни из самых маленьких видов обезьян, которые весят около 200 граммов. Это активные и игривые животные, легко адаптируемые к новым условиям;

капуцины: умные и сообразительные, капуцины легко поддаются дрессировке, но требуют постоянного внимания;

умные и сообразительные, капуцины легко поддаются дрессировке, но требуют постоянного внимания; макаки: средних размеров обезьяны, которые имеют крепкое телосложение и активный характер, но требуют специальных условий для содержания;

средних размеров обезьяны, которые имеют крепкое телосложение и активный характер, но требуют специальных условий для содержания; саймиры: веселые и социальные обезьянки, которых легко дрессировать, но они нуждаются в постоянном уходе и взаимодействии.

Эксперты подчеркивают, что обезьяны – животные умные и сильные, с острыми зубами и цепкими кавычками. Это создает риски при проявлении агрессии, особенно со стороны взрослых особей, поэтому заводить таких питомцев рекомендуют только опытным заводчикам, которые смогут обеспечить соответствующий уход и надлежащую социализацию животных.

Приобрести обезьяну можно в специализированных зоомагазинах или у частных заводчиков, занимающихся выращиванием экзотических животных. Стоимость варьируется в зависимости от породы, возраста и здоровья животного, обычно стандартная цена на обезьянку составляет 1 200 долларов (49 725 грн.). .

Перед покупкой примата важно знать все необходимые условия для их комфортного содержания. Обезьяны нуждаются в определенных физических и психологических условиях для нормальной жизни. Вот несколько базовых требований:

вольер: минимальный размер должен быть таким, чтобы обеспечить пространство для движения и игр. Вольер должен быть крепким, ведь обезьяны легко находят способы открыть слабые замки или дверцы;

минимальный размер должен быть таким, чтобы обеспечить пространство для движения и игр. Вольер должен быть крепким, ведь обезьяны легко находят способы открыть слабые замки или дверцы; температурный режим и освещение: для комфортного удержания обезьян нужно соблюдать стабильную температуру и достаточное освещение;

для комфортного удержания обезьян нужно соблюдать стабильную температуру и достаточное освещение; питание: обезьяны должны получать разнообразное питание с витаминами, минералами и необходимыми элементами;

обезьяны должны получать разнообразное питание с витаминами, минералами и необходимыми элементами; компания и социализация: многие обезьяны нуждаются в обществе, ведь в дикой природе они привыкли к социальному взаимодействию. Если обезьяна будет жить одна, важно уделять ей достаточно времени, чтобы избежать депрессии или агрессии;

многие обезьяны нуждаются в обществе, ведь в дикой природе они привыкли к социальному взаимодействию. Если обезьяна будет жить одна, важно уделять ей достаточно времени, чтобы избежать депрессии или агрессии; профилактика здоровья: обезьянам нужны прививки и регулярные осмотры у ветеринара, чтобы предотвратить инфекционные заболевания.

Завести обезьянку – серьезное решение, требующее ответственности и знаний об уходе за такими питомцами. Этот тренд породил волну обсуждений среди защитников животных, поскольку обезьяны – не только экзотические, но и очень требовательные питомцы, для которых недостаточно привычных условий содержания. Перед покупкой важно проконсультироваться со специалистами и быть готовыми к значительным обязательствам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы из-за тренда в Tik Tok начали активно скупать собак породы мальтипа. Средняя стоимость такой собачки в Украине пока колеблется от 700 (29 700 грн) до 1000 евро (42 400 грн), однако за экземпляры с отличной родословной можно ожидать расходы около 1500 евро (63 500 грн).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!