В Украине продали 20-летнее спецразрешение на месторождение в Хмельницкой области: кому достались миллионы кубометров гранита

В Украине продали на аукционе 20-летнее специальное разрешение на добычу чарнокита в Хмельницкой области. Победителем торгов стала компания, принадлежащая хмельницкой предпринимательнице и по совместительству присяжной местного райсуда.

Аукцион Государственная служба геологии и недр провела на платформе Prozorro.Продажи. Победитель заплатит за разрешение более 5,4 млн грн.

Детали аукциона

Лот – 20-летнее специальное разрешение на добычу чарнокита на участке № 1 Меджибожского месторождения в Хмельницкой области.

Стартовая стоимость – 4,43 млн грн.

Количество участников – две компании ("Грандкарьер" и "Криниченька").

Победитель – ООО "Грандкарьер" (4,53 млн грн, "Криниченька" предлагала 4,43 млн грн).

Окончательная стоимость лота вместе с НДС – 5,43 млн грн.

Что известно о месторождении

Площадь участка, выставленного на аукцион – 16,14 га. Он расположен вблизи села Русановцы Меджибожской общины и входит в Меджибожское месторождение чарнокита.

Сейчас запасы чарнокита на этом участке оценивают в более 5,4 млн куб. м. Таким образом, при годовой производительности карьера 230 тыс. кубометров по полезному ископаемому срок обеспеченности предприятия запасами составляет более 23 лет.

Чарнокит – это разновидность гранита, а щебень, который из него производят, используется для изготовления бетона и бетонных конструкций, при строительстве фундаментов, мостов, дорожных и аэродромных покрытий, железных дорог, для подсыпки дорог, а также в декоративных целях. Бутовый камень является особо крупной фракцией такого щебня. Он используется для возведения фундаментов, подпорных стен и ограждений.

Победитель торгов

Победитель торгов, ООО "Грандкарьер", зарегистрировано в Хмельницком и занимается добычей ископаемых. Последняя опубликованная в открытом доступе финансовая отчетность компании – за 2023 год. Тогда было задекларировано 809 тыс. грн активов и 561 тыс. грн долгов без указания доходов и доходов.

Единоличной владелицей "Грандкарьера" является жительница Хмельницкого Оксана Бенькалович. Это действующая присяжная Хмельницкого горрайонного суда, а также владелица частного предприятия "Диал Групп. Я.М.", занимающегося медицинской практикой, деятельностью фитнес-центров и сдачей имущества в аренду.

Предыдущим бенефициаром ООО был ее муж Ярослав Бенькалович. В 2019 году он был помощником народного депутата Виктора Бондаря, которому позже объявили подозрение в коррупции.

Кроме того, Ярослав Бенькалович был совладельцем добывающих предприятий "Подольский карьер" и "Подольские пески", однако вышел из состава бенефициаров. Впоследствии он работал инспектором управления стратегических расследований ГУ НП в Винницкой области, а сейчас является ФЛП, занимающимся оптовой торговлей.

