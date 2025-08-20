В Украине продадут два госбанка: НБУ рассказал, стоит ли украинцам волноваться

В Украине готовятся к продаже пакетов акций государственных Sense Bank и "Укргазбанка", но это не создаст рисков для финансовой стабильности. В Национальном банке Украины(НБУ) подчеркнули, что приватизация должна происходить прозрачно, постепенно и с максимальной выгодой для государства.

Об этом пишет НБУ. Отмечается, что это решение является частью обязательств Украины в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике с международными партнерами.

В пункте 57 Меморандума от 19 июня 2025 года предусмотрено постепенное уменьшение доли государства в банковском секторе. На сегодня государство контролирует более 50% активов украинской банковской системы, и этот дисбаланс давно признается сдерживающим фактором развития конкурентного рынка.

Закон "Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков" предусматривает, что первый этап приватизации начинается с принятия правительственного решения. Оно, в свою очередь, основывается на заключении РФС о возможных рисках для финансовой стабильности.

14 августа 2025 года состоялось заседание РФС, на котором было подробно рассмотрено потенциальное влияние продажи Sense Bank и "Укргазбанка". Члены Совета согласились, что реализация пакетов акций этих учреждений не создает угроз для финансовой стабильности, если процесс будет проходить в соответствии с законодательством. В то же время было подчеркнуто несколько ключевых моментов:

продажа должна быть взвешенной;

государство должно обеспечить максимальную рыночную цену пакетов акций;

инвесторы должны пройти строгий отбор, чтобы избежать "токсичных" владельцев.

Несмотря на положительное заключение, РФС не обошла вниманием и риски. В частности:

чрезмерное присутствие государства в финансовом секторе снижает эффективность конкуренции;

сохранение теневых практик на рынке может помешать прозрачной продаже;

геополитическая нестабильность и военные риски могут повлиять на привлекательность активов для инвесторов.

Также обсуждались проблемы небанковского финансового сектора и потребность в реформе внутреннего долгового рынка, чтобы создать здоровые условия для развития частного капитала. По словам участников заседания, продажа госбанков не угрожает стабильности банковской системы.

Наоборот, она должна стимулировать развитие конкуренции, повысить эффективность работы банков и уменьшить фискальные риски для государства. Эксперты отмечают, что для украинцев ключевое, чтобы новые владельцы банков были проверены, надежны и не связаны с агрессором. Только при таких условиях приватизация станет не угрозой, а возможностью для экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда банков. Однако только тех, которые подлежат ликвидации, а крупные учреждения, такие как ПриватБанк и Ощадбанк, это не затронет. Начальная цена реализации всех лотов составляет 474,4 млн грн.

