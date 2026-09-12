Сгорели товары Buromax, Zibi и Bic: оккупанты уничтожили склады известного поставщика канцелярии

На днях российские войска уничтожили помещения и товарные запасы компании "Импорт-Офис Украина" – одного из ведущих поставщиков канцелярских товаров, товаров для творчества и офисных принадлежностей в Украине. Вследствие атаки РФ сгорели склады украинских брендов Buromax, Zibi и Buroclean.

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Также огонь уничтожил товары Bic, Maped, Fellowes, Uni и других брендов, официальным дистрибьютором которых является компания. Об этом говорится в сообщении "Импорт-Офис Украина" от 11 сентября, передает Forbes Ukraine.

Речь идет о складских запасах, логистической инфраструктуре и товарах, предназначенных для украинских офисов, производств, школ, детских садов и семей.

"Больно. Не воспринимает ни ум, ни сердце. Уничтожено то, что мы вместе с командой создавали на протяжении десятилетий. Но мы не сдаемся! Выстоим! Восстановимся!" — заявили основатели компании Вадим Зибров и Оксана Филонова.

Несмотря на потери, компания продолжает работу: аккумулирует ассортимент, находившийся в пути и на производствах, восстанавливает операционные процессы и работает над стабилизацией поставок, говорится в сообщении компании.

Часть товаров была своевременно отгружена, поэтому продукция Buromax и Zibi по-прежнему доступна в торговых сетях и интернет-магазинах партнеров. Сайты buromax.ua и zibi.ua временно не работают.

Как сообщал OBOZ.UA, российская атака привела к остановке производства на киевской табачной фабрике Imperial Brands – предприятие пострадало от удара беспилотников, но все его сотрудники остались невредимыми. Точные масштабы повреждений и сроки восстановления пока неизвестны, а за несколько дней до этого российские дроны также атаковали фабрику BAT в Прилуках, где возник пожар.

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