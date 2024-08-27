В Украине построят новую атомную электростанцию: в какой области уже выделили землю

В Украине планируется построить пятую атомную электростанцию. Для этого НАЭК "Энергоатома" выделили землю в Черкасской области, а именно вблизи городка Орбита в Черкасском районе.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома". Новая атомная станция будет иметь четыре энергоблока, которые будут построены по технологии AP1000.

В реализации этого проекта уже сделали первый шаг. Во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение касательно:

предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование "Энергоатома";

передачи земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное использование НАЭК.

"Энергоатом" намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

На территории Украины есть пять АЭС, из них подключены к энергосистеме и генерируют электроэнергию три: Южноукраинская, Ривненская, Хмельницкая. Еще есть Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции, но первая не генерирует электроэнергию, а вторая находится на временно оккупированной территории.

Украина планирует построить девять новых энергоблоков по технологии AP1000 в сотрудничестве с Westinghouse. Первые два из них будут строиться на площадке Хмельницкой АЭС, одна – на Ривненской, два – на Южноукраинской АЭС.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Хмельницкая атомная электростанция станет самой большой в Европе. Кабинет министров уже утвердил законопроект, предусматривающий размещение, проектирование и достройку двух новых энергоблоков на ХАЭС. В правительстве утверждают, что это важный шаг по обеспечению энергетической безопасности страны и развитию ее энергетического сектора.

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