В Украине принудительно урежут ставки по быстрым кредитам: нардепы сделали первый шаг
В Украине планируют кардинально изменить правила выдачи микрокредитов, в частности ограничив процентные ставки по ним до 1% в день. Дело в том, что сейчас финкомпании, которые выдают "быстрые кредиты", зачастую не проверяют платежеспособность заемщиков, а уровень процентной ставки по займу оказывается неподъемным для клиентов.
Законопроект об ограничении процентных ставок (№ 9422) уже приняли за основу депутаты Верховной Рады. Голосование состоялось 21 сентября. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за выступили 243 народных избранника, а по фракциям голоса разделились таким образом:
- "Слуга народа" – 175;
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батьківщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 15;
- "За майбутнє" – 6;
- "Голос" – 15;
- "Довіра" – 15;
- "Відновлення України" – 9;
- внефракционные – 8.
Инициатором изменений выступил Национальный банк Украины (НБУ). "Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. На сегодняшний день она достигает 2-3% и более", – объяснил Железняк.
Как ранее рассказывал глава НБУ Андрей Пышный, выводы о необходимости ограничить ставки по микрокредитам Нацбанк сделал, основываясь на тысячах жалоб от украинцев. В целом, по его словам, новые правила позволят:
- ограничить максимальный уровень ставки по "быстрым кредитам" до 1% в день (на переходный период – до 2,5%);
- информировать заемщиков об условиях выдачи кредита;
- проверять платежеспособность клиентов микрофинансовых организаций;
- в случае необходимости быстро принимать решения НБУ касательно недобросовестных компаний.
Как писал OBOZREVATEL, также банки Украины готовятся переписать проценты по депозитам. Изменения уже в октябре, сообщают участники рынка.
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