В Украине принудительно урежут ставки по быстрым кредитам: нардепы сделали первый шаг

В Украине планируют кардинально изменить правила выдачи микрокредитов, в частности ограничив процентные ставки по ним до 1% в день. Дело в том, что сейчас финкомпании, которые выдают "быстрые кредиты", зачастую не проверяют платежеспособность заемщиков, а уровень процентной ставки по займу оказывается неподъемным для клиентов.

Законопроект об ограничении процентных ставок (№ 9422) уже приняли за основу депутаты Верховной Рады. Голосование состоялось 21 сентября. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"), за выступили 243 народных избранника, а по фракциям голоса разделились таким образом:

"Слуга народа" – 175;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 15;

"За майбутнє" – 6;

"Голос" – 15;

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"Довіра" – 15;

"Відновлення України" – 9;

внефракционные – 8.

Инициатором изменений выступил Национальный банк Украины (НБУ). "Законопроект предлагает ограничить максимальную ставку на уровне 1% в день. На сегодняшний день она достигает 2-3% и более", – объяснил Железняк.

Как ранее рассказывал глава НБУ Андрей Пышный, выводы о необходимости ограничить ставки по микрокредитам Нацбанк сделал, основываясь на тысячах жалоб от украинцев. В целом, по его словам, новые правила позволят:

ограничить максимальный уровень ставки по "быстрым кредитам" до 1% в день (на переходный период – до 2,5%);

информировать заемщиков об условиях выдачи кредита;

проверять платежеспособность клиентов микрофинансовых организаций;

в случае необходимости быстро принимать решения НБУ касательно недобросовестных компаний.

Как писал OBOZREVATEL, также банки Украины готовятся переписать проценты по депозитам. Изменения уже в октябре, сообщают участники рынка.

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