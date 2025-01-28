В Украине появится первый почтовый банк: Кабмин принял решение по "Укрпочте"

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" получит акции PINbank ("Первый инвестиционный банк", ПИБ), ранее принадлежавшего российскому олигарху Евгению Гинеру. Это позволит впервые создать в Украине почтовый банк.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 28 января. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня правительство передает акции Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуры с последующей передачей Укрпочте. Таким образом, создаем почтовый банк", – заявил глава правительства.

Отмечается, что это позволит пользоваться банковскими услугами тем украинцам, которые проживают в местах, где не развита сеть банковских филиалов. "Укрпочта" имеет отделения во всех уголках страны, поэтому это откроет украинцам, не пользующимся цифровыми инструментами, новые возможности", – отметил Шмыгаль.

Он также добавил, этим решением государство сэкономит до 5 млрд грн в течение следующих 3-4 лет, правда не уточнил, за счет чего именно. "Средства будут направлены на финансирование приоритетных статей бюджета", – завил премьер-министр.

Ранее, в 2024 году, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский уже анонсировал разработку постановления о передаче "Укрпочте" банка PINBank. "Деньги российских олигархов будут работать на украинских граждан", – отмечал он.

О национализации PINbank было сообщено в начале 2024 года. В ее результате государство стало владельцем 88,89% уставного капитала банка, которыми ранее владело АО "Первый инвестиционный банк", контролируемое российским олигархом Евгением Гинером.

Сам же Гинер попал под санкции СНБО 19 октября 2022 года. В феврале-2023 акции Гинера в PINbank были взысканы в доход государства, решение принял Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

В то же время, СМИ еще апреле-2023 сообщали о возможности перехода PINbank под контроль "Укрпочты". Что позже подтвердил в то время глава Фонда госимущества Виталий Коваль: "Готовим к приватизации. Если будет принято решение о передаче "Укрпочте" или кому-то другому, мы это решение выполним. Пока идем в направлении приватизации", – сказал он.

"Укрпочта" уже давно искала банк, приобретение которого позволило бы ей оказывать финансовые услуги в отдаленных уголках Украины. К примеру, в январе 2022 года, то есть до начала полномасштабной войны, "Укрпочта" обращалась к НБУ с запросом о покупке Альпари Банка. Как тогда объяснял Смилянский – чтобы иметь возможность предоставлять банковские услуги (в том числе перевод средств, пополнение счетов и т.п.) в почтовых отделениях.

В июне того же года соглашение согласовал Антимонопольный комитет, но 29 мая 2023 года НБУ отклонил его из-за "недостатков в документах". А уже в декабре 2023 года единственный акционер Альпари Банка решил прекратить осуществление финучреждением банковской деятельности без прекращения юридического лица. Такую деятельность банк фактически прекратил 14 мая 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам разрешили тратить деньги "Национального кэшбека" на "Укрпочте" не только на оплату услуг, но и для приобретения товаров отечественного производства. В частности, продуктов питания.

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