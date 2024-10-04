В Украине появится новый вид акциза на табак и алкоголь: Кабмин принял важное решение

Украина приблизилась к запуску электронного акциза на алкоголь и сигареты, чтобы преодолеть черный рынок такой продукции. Правительство приняло нормативно-правовые акты о порядке функционирования системы еАкциз.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, такое нововведение поможет в борьбе с контрабандой алкоголя и табака, от чего только за 2023 год государство потеряло более 30 миллиардов.

Приближаем запуск цифрового продукта для борьбы с теневым рынком алкоголя и табака. Кабмин принял нормативно-правовые акты о порядке функционирования системы еАкциз. Эти документы, по сути, будут регулировать использование еАкциза бизнесом, госорганами и гражданами. Важный этап подготовки к запуску", – отметил Федоров.

Он объяснил, как будет работать еАкциз: покупая подакцизную продукцию, украинцы смогут проверить ее легальность через приложение Дія, ведь каждый официальный продукт будет иметь электронный акциз с уникальным кодом. К тому же акцизные марки можно будет получить без бюрократии и визитов в налоговую службу. Таким образом, еАкциз будет иметь следующие основные преимущества:

заменит бумажную марку акцизного налога на электронную;

акцизного налога на электронную; будет генерировать уникальные марки с кодом, что сделает невозможным их подделку ;

; отслеживать движение алкоголя, табачных изделий , жидкостей для электронных сигарет от производителя или импортера к конечному потребителю;

, жидкостей для электронных сигарет от производителя или импортера к конечному потребителю; позволит проверять легальность и происхождение товара и посылать жалобу в случае нарушений.

Отслеживать продукцию можно через электронную марку с кодом DataMatrix. У него небольшой размер, есть возможность считать информацию даже при повреждениях до 30%. Сканирование этого кода на разных этапах, от производства до продажи, позволит отслеживать перемещение товара.

Как уже сообщал OBOZ, закон об еАкцизе №3173-IX Верховная Рада приняла 29 июня 2023 года. Он поможет Украине стать ближе к Европейскому Союзу, поскольку отвечает всем ключевым требованиям европейских директив по противодействию нелегальной продаже табака. Согласно дорожной карте проекта, его запуск запланирован на январь 2026 года, до конца которого продлится тестовый период со снижением штрафов до 10-30%.

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