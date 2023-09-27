В Украине появится новый "европейский" налог: что известно

В Украине введут экологический налог – на захоронение и размещение отходов на полигонах. Налог внедряют по европейскому образцу. Он призван стимулировать переработку мусора, чтобы оставлять на свалках только те отходы, которые никак не поддаются переработке.

Внедрение налога предусмотрено законом "Об управлении отходами", который вступил в силу с 9 июля 2023 года. Сейчас ведется работа по внесению соответствующих изменений в Налоговый кодекс, сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Цель изменений – стимулировать уменьшение прямого захоронения несортированных отходов или необработанных биоотходов. Одновременно с этим планируется поощрять сортировку мусора и рециклинг (переработку отходов в материал, который можно использовать повторно).

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"Захоронение на полигонах до сих пор остается самым простым и дешевым способом избавиться от отходов в нашей стране. В то время как в европейской иерархии это последняя и наиболее нежелательная опция", – объяснили в министерстве.

Кроме того, несовершенное украинское законодательство дает возможность бизнесу декларировать практически все отходы как не представляющие опасности и избегать высокой платы за захоронение, в том числе смешанных бытовых отходов.

Налоги за захоронение отходов на полигонах введены 23 странах-членах ЕС, а также в Швейцарии и Великобритании. Ставки сильно отличаются в разных странах – на захоронение бытовых отходов от 5 евро/т до 100 евро/т. Какими точно будут ставки украинского варианта "налога на мусор", пока не известно.

"В предложенных изменениях... заложены целевые ставки налогов, однако они не будут внедряться сразу. Рост до целевого уровня будет постепенным в течение 7 лет после завершения или прекращения военного положения в Украине. Первые три-четыре года ставки будут расти несущественно", – объяснили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минфин Украины совместно с МВФ рассматривает возможность перехода страны на польскую систему налогообложения "ФОПов". Такая модель предусматривает более мягкие лимиты, а разные виды деятельности облагаются разными ставками налога.

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