В Украине появится "национальный ChatGPT": что известно о проекте

В Украине разработают государственный искусственный интеллект (ИИ) – большую лингвистическую модель (LLM), вроде чат-бота ChatGPT от американского техногиганта OpenAI. Эта технология станет фундаментом для новых ИИ-продуктов и стартапов внутри страны, а также будет способствовать притоку инвестиций и росту экономики.

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Об этом заявил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Вероятный дедлайн проекта – конец 2025 года.

"Начинаем разработку украинского LLM. Сегодня подписали меморандум с Kyivstar - стратегическим партнером и инвестором проекта. Национальная языковая модель - это фундамент для новых AI-продуктов внутри страны, стартапов, инвестиций и роста экономики Украины", – отметил глава Минцифры.

Федоров назвал наличие украинского LLM необходимым условием для сохранения данных и важным шаг к цифровой независимости. Также он пояснил, что лингвистическая модель будет иметь значительное преимущество над иностранными разработками, а именно:

обучение на уникальном массиве украинских данных, и поэтому более глубокое понимание языка и истории Украины, а также социального контекста;

стоимость – такой ИИ будет доступнее и дешевле для украинских пользователей;

безопасность – данные будут храниться в Украине и будут защищены для государства и обороны.

"Первую версию модели планируем представить до конца 2025 года. Она станет доступной для госучреждений, университетов, ученых, общественных организаций и бизнеса. Это стратегический шаг в развитии и внедрении ИИ на национальном уровне", – резюмировал министр.

ИИ в Дії и другие обновления приложения

В Украине приложение Дія может стать маркетплейсом – платформу выделят в отдельную государственную компанию, которая сможет сотрудничать с бизнесом и даже выйти на IPO (первичное публичное предложение). Также уже в июне на портале заработает ИИ-агент, что позволит получать государственные услуги в формате обычного диалога.

Например, достаточно будет написать в чат: "пришли мне справку о доходах за 2023 год" – и система самостоятельно найдет нужный документ в реестрах и отправит его пользователю. Это не просто упрощение интерфейса – это качественное изменение парадигмы взаимодействия гражданина с государством.

Как сообщал OBOZ.UA, генеративные чат-боты с искусственным интеллектом прогнозируют исчезновение в Украине таких профессий, как операторы колл-центров, кассиры, бухгалтеры, переводчики и даже водители. При этом прогнозы от разных чат-ботов могут отличаться.

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