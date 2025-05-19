В Украине запланировали масштабное обновление Дії: что изменится для пользователей

В Украине приложение Дія может стать маркетплейсом – платформу выделят в отдельную государственную компанию, которая сможет сотрудничать с бизнесом и даже выйти на IPO (первичное публичное предложение). Также уже в июне на портале заработает ИИ-агент, что позволит получать государственные услуги в формате обычного диалога.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время конференции DOU Day. Уже в мае 2025 года началась первая волна монетизации Дії. Федоров рассказал, что первые доходы платформа может получить уже в июне.

Один из первых инструментов – шеринг документов, который активно используют банки для удаленного открытия счетов. Например, за один день через Дію только monobank открыл 22 тысячи новых счетов.

Финансовые учреждения готовы платить за такие цифровые интеграции, ведь это снижает расходы, повышает скорость обслуживания и расширяет доступ к клиентам. В будущем Дія откроет инфраструктуру для бизнеса: компании смогут запускать собственные сервисы прямо на платформе. Это фактически делает приложение цифровым государственным маркетплейсом, где каждый сервис, каждое действие - это коммерческая или социальная единица с реальным рыночным значением.

Федоров подчеркнул, что платформа постепенно выделяется в отдельную государственную компанию, которая может стать эмитентом акций. То есть Дія сможет выйти на IPO, что станет беспрецедентным шагом для государственного цифрового сервиса.

Второй фронт трансформации - внедрение ИИ-агента в Дії. Уже с июня пользователи смогут взаимодействовать с государственными сервисами в формате обычного диалога. ИИ, который работает на базе большой языковой модели, станет личным помощником каждого гражданина.

Например, достаточно будет написать в чат: "пришли мне справку о доходах за 2023 год" – и система самостоятельно найдет нужный документ в реестрах и отправит его пользователю. Это не просто упрощение интерфейса - это качественное изменение парадигмы взаимодействия гражданина с государством.

Особенно важно, что ИИ сможет помогать в сложных процессах, таких как подача заявки на компенсацию за разрушенное имущество. Пользователю нужно будет лишь сообщить, что его дом пострадал, а система самостоятельно проведет все этапы: от сбора фото до формирования заявления и его подачи в соответствующую комиссию.

По словам Федорова, голосовой доступ к государственным услугам вскоре станет нормой. Классические кнопки и формы постепенно будут исчезать, а ИИ-ассистенты будут брать на себя львиную долю рутинной бюрократии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появится возможность подаваться на государственную службу через приложение Дія - теперь все документы и заявления можно будет подать онлайн, без бумажной волокиты. Экспериментальный проект продлится два года и охватит государственные учреждения, в частности Минцифры, Минэкономики и ГП Дія.

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