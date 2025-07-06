В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Национальной полиции. В продажу ролики с монетой поступят с 8 июля.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Национальная полиция Украины".

"Национальная полиция Украины – надежный щит и опора для страны, на фронте и в тылу. Именно поэтому наша новая оборотная памятная монета – не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским", – говорится в описании монеты.

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная композиция, демонстрирующая представителей разных подразделений полиции. Над композицией находится эмблема Национальной полиции Украины. По кругу монеты размещены надписи:

Национальная Полиция Украины.

Служить и защищать.

Где купить новые 10 грн

Номинал – 10 грн.

Материал чеканки – сплав на основе цинка с никелевым покрытием.

Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн таких монет.

"В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение эмблемы Национальной полиции Украины на фоне Государственного флага Украины", – рассказали в НБУ.

Купить же такие ролики можно будет с 8 июля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

Укргазбанк;

Таскомбанк;

ПриватБанк;

Ощадбанк;

ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить большие деньги. Одними из таких являются старые 25 копеек, причем разных годов выпуска.

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