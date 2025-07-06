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В Украине появились новые 10 грн: как выглядят

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
10,1 т.
В Украине появились новые 10 грн

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн. Она посвящена Национальной полиции. В продажу ролики с монетой поступят с 8 июля.

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Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили: монета получила название "Национальная полиция Украины".

"Национальная полиция Украины – надежный щит и опора для страны, на фронте и в тылу. Именно поэтому наша новая оборотная памятная монета – не просто денежный знак, а символ уважения и благодарности украинским полицейским", – говорится в описании монеты.

Нацбанк ввел в оборот новую монету номиналом 10 грн

Как выглядят новые 10 грн

На аверсе монеты (лицевой стороне) идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 грн образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и Государственный Герб Украины.

Как выглядят новые 10 грн

На реверсе (обратной стороне) изображена стилизованная композиция, демонстрирующая представителей разных подразделений полиции. Над композицией находится эмблема Национальной полиции Украины. По кругу монеты размещены надписи:

  • Национальная Полиция Украины.
  • Служить и защищать.
Где купить новые 10 грн

Где купить новые 10 грн

  • Номинал – 10 грн.
  • Материал чеканки – сплав на основе цинка с никелевым покрытием.
  • Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн таких монет.

"В то же время, часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики. Ролик будет содержать 25 таких оборотных памятных монет. На сувенирной бумаге, в которую упакован каждый ролик, размещено изображение эмблемы Национальной полиции Украины на фоне Государственного флага Украины", – рассказали в НБУ.

Продаваться монеты будут в специальных роликах

Купить же такие ролики можно будет с 8 июля в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, продавать монеты будут в банках-дистрибьюторах:

  • Укргазбанк;
  • Таскомбанк;
  • ПриватБанк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут выгодно продать некоторые старые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те настолько высоко ценятся среди коллекционеров, что они готовы платить большие деньги. Одними из таких являются старые 25 копеек, причем разных годов выпуска.

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