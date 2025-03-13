В Украине посчитали миллионеров: самому молодому – всего 3,5 года

Самому младшему украинскому миллионеру всего 3,5 года – его доходы получены по наследству или подарку, а самой старшей миллионерке 96 лет – она заработала на продаже ценных бумаг. В общей сложности 25 человек задекларировали к уплате налогов более 1 млн грн, большинство из них – жители Киева и области.

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Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины. В первые два месяца 2025 года 3186 граждан Украины подали декларации о доходах, полученных в прошлом году, в размере более 1 млн. грн.

Общая сумма задекларированных доходов этих плательщиков составила 21,8 млрд. грн. Согласно официальным данным, миллионеры определили к оплате:

269,6 млн грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

44,6 млн. грн. военного сбора.

Кроме того, еще 25 человек самостоятельно задекларировали налоговые обязательства на сумму более 1 млн грн. Больше всего таких лиц проживают в Киеве (6 человек), Киевской области (4 человека), Закарпатье (3 человека), а также во Львовской и Сумской областях (по 2 человека).

Среди декларируемых миллионеров есть и уникальные случаи. Младшему декларанту всего 3,5 года. Его уполномоченное лицо подала декларацию о получении доходов в виде наследства или подарка от лиц, не являющихся членами семьи первой или второй степени родства.

Самый старший миллионер – 96-летняя жительница Киева. Она задекларировала доходы от отчуждения ценных бумаг, что свидетельствует об ее активном участии в финансовом рынке даже в таком почтенном возрасте. В январе-феврале украинцы подали более 44 тыс. деклараций.

Общая сумма задекларированных доходов достигла 36,2 млрд грн, что на 62% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (13,9 млрд грн). Наиболее активно свои доходы декларировали жители Киева, Львовской и Днепропетровской областей. В бюджет задекларировано:

436,9 млн грн налога на доходы физических лиц (+15%, или +54,5 млн грн к прошлогодним показателям);

80,3 млн грн военного сбора (+15% или +10,4 млн грн).

Кроме уплаты налогов, более 16 тыс. граждан воспользовались правом на налоговую скидку. В результате им будет возвращено из бюджета 105,7 млн. грн. Декларационная кампания 2024 года демонстрирует рост уровня ответственности граждан по уплате налогов и увеличению общей суммы задекларированных доходов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году состояние мировых миллиардеров выросло на $2 трлн, а их количество достигло 2769 человек. Самым богатым до сих пор остается Илон Маск с капиталом более $400 млрд.

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