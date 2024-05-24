В Украине подскочили цены на популярную ягоду: стоимость взлетела на 27% за неделю

В Украине начали заметно расти цены на клубнику. Производители отгружают качественную ягоду уже по 65-100 грн за килограмм, что на 27% дороже, чем всего неделю назад. Розничные цены тоже повышаются: на торговых раскладках и с рук клубникой в Киеве торгуют не менее чем по 100-110 грн/кг, тогда как в середине мая продавцы выставляли цены 80-85 грн. В супермаркетах ягода стоит в среднем 171 грн за килограмм.

Как объясняют аналитики EastFruit, нынешнее резкое подорожание обусловлено прохладной погодой в регионах выращивания ягоды. Из-за этого процесс созревания клубники затянулся, и предложение упало.

"Предложение земляники садовой (профессиональное наименование клубники. – Ред.) из местных хозяйств пока весьма малообъемное. Это дает возможность производителям Украины продавать землянику по довольно высоким ценам", – отметили эксперты.

Они также посчитали, что средние цены на клубнику в Украине в конце мая-2024 оказались уже на 23% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Впрочем, в скором времени клубника может и подешеветь.

"По словам операторов рынка, цена на землянику садовую, вероятно, будет снижаться по мере увеличения предложения данной ягоды из местных хозяйств. Кроме того, давление на рынок оказывают стабильные поставки более дешевой импортной земляники", – отметили специалисты.

Цены на клубнику растут: сколько стоит ягода в магазинах и на рынках

В крупных сетях супермаркетов, согласно мониторингу OBOZ.UA, клубника 24 мая продается в среднем по 171 грн/кг. Речь идет как о фасованной ягоде, так и на развес.

В целом диапазон цен составляет 149-218 грн/кг. В частности:

"Сильпо" – 149 грн/кг;

"Фоззи" – 218 грн/кг;

"Метро" – 159,9 грн/кг;

"Новус" – 179,9 грн/кг;

"Варус" – 149,9 грн/кг.

В то же время на рынках можно купить клубнику дешевле. В розницу клубникой торгуют в основном по 110-160 грн в зависимости от сорта и состояния ягод. На оптово-розничных площадках установились такие цены:

рынок "Столичный" (Киев) – в среднем 80 грн/кг ;

; рынок "Шувар" (Львов) – 81,7 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом в Украине подешевели основные продукты питания. С апреля-2023 по апрель-2024 цены снизились на 0,8%, однако, к примеру конкретно на яйца – сразу на 41,9%. Впрочем, некоторые позиции наоборот, подорожали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!