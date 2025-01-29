В Украине подорожает аренда квартир: сколько будет стоить и чего ждать в ближайшее время

В Украине в 2025 году рынок аренды останется активным, ведь спрос на покупку жилья остается низким, а стоимость аренды в крупных городах уже выросла на 20-37% в год. В Киеве средняя цена 1-комнатной квартиры достигла 16 500 грн, а во Львове и Ужгороде аренда даже превысила столичный уровень.

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Об этом рассказал гендиректор девелоперской компании Олег Приходько в комментарии СМИ. В 2024 году из-за низкого спроса на покупку жилья резко возросла заинтересованность в аренде, что привело к ощутимому удорожанию ставок в большинстве регионов. В 2025 году тенденция может повториться: эксперты не прогнозируют существенного оживления рынка купли-продажи, поэтому год, скорее всего, снова станет годом аренды.

Почему аренда дорожает

война и внутренняя миграция;

Третий год войны продолжает влиять на распределение населения. Часть украинцев вынуждены покидать прифронтовые территории, мигрируя в более безопасные регионы, где им приходится арендовать жилье.

По словам Приходько, рынок аренды больше растет в городах, где возобновляется производство или открываются предприятия, особенно работающие для нужд оборонного комплекса. Это создает рабочие места и увеличивает спрос на квартиры.

уменьшение спроса на покупку жилья;

На рынке купли-продажи нет предпосылок для активного роста. Война, нестабильная экономика и низкая покупательная способность не способствуют тому, чтобы люди массово покупали квартиры.

"Если падает спрос на покупку квартир, аренда автоматически дорожает. Это произошло в 2024 году, и такой сценарий вполне вероятен в 2025-м", – объясняет президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога. Те, кто раньше планировал купить жилье, вынуждены оставаться на рынке аренды, что и толкает цены вверх.

зависимость от рынка труда;

По словам Приходько, аренда дорожает там, где есть рабочие места. В Киеве, Львове, Одессе, Днепре спрос стабильно высок, поскольку люди продолжают приезжать туда на работу. В Харькове, напротив, почти нет купли-продажи, поэтому аренда – единственная живая часть рынка недвижимости. А вот в меньших городах и областях, где открываются предприятия, цены постепенно растут.

рост коммунальных тарифов;

Высокие тарифы на коммунальные услуги также оказывают влияние на рынок. Владельцы квартир, оплачивающих отопление, газ и электроэнергию, вынуждены закладывать эти расходы в арендную ставку. Если тарифы повышаются, владельцы могут поднимать цену аренды при продлении договоров.

краткосрочные договоры;

Раньше аренда квартир заключалась минимум на год, но теперь популярны краткосрочные сделки (на 6 месяцев). По истечении этого срока владельцы часто пересматривают и поднимают ее.

Где аренда самая дорогая

В 2024 году в некоторых городах аренда подорожала на 50-100%, что даже превысило довоенные показатели. Самые дорогие регионы:

Киев: средняя цена на 1-комнатную квартиру – 16 500 грн, на 2-комнатную – 22 900 грн, на 3-комнатную – 37 500 грн;

Ужгород, Львов : здесь аренда 1-комнатных квартир даже превысила столичный уровень;

: здесь аренда 1-комнатных квартир даже превысила столичный уровень; Ивано-Франковск, Черновцы, Луцк: рост арендных ставок на 20-37% за год.

Самые дешевые регионы:

Харьков, Сумы : 4000 грн за 1-комнатную квартиру.

: 4000 грн за 1-комнатную квартиру. Запорожье, Николаев : 5000 грн.

: 5000 грн. Чернигов: 7000 грн.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 29 января появился новый вид субсидий – на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). На выплату можно подавать заявки. Ее размер будет определяться индивидуально.

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