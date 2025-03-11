В Украине подорожает аренда жилья: на сколько и какие квартиры будут наиболее востребованы

Рынок аренды жилья весной 2025 будет оставаться динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев. Наибольший рост цен ожидается во Львове, Днепре и западных областных центрах, наиболее востребованными будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры площадью 45-65 м² с просторными кухнями-гостиными.

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Об этом рассказала руководитель сектора по развитию продаж Недвижимости Оксана Остапчук в комментарии СМИ. В Киеве и большинстве центральных городов серьезных изменений не предвидится. Максимальный рост цен здесь может составить 500–1000 гривен.

В западных областях и городах с большим притоком переселенцев ситуация выглядит иначе. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, наибольшее подорожание аренды ожидается в:

Львов;

Днепре;

Винница;

Черкассах;

Кропивницкий.

Также высокий спрос на аренду жилья сохранится в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Черновцах. Кроме западных городов, в этот список можно добавить Винницу, Белую Церковь и Житомир. По прогнозам экспертов, весной 2025 года наибольшим спросом будут пользоваться квартиры, отвечающие следующим критериям:

площадь : 45-65 квадратных метров;

: 45-65 квадратных метров; количество комнат : 1-2;

: 1-2; кухня-гостиная : достаточно просторная, чтобы использовать ее в качестве дополнительной зоны отдыха;

: достаточно просторная, чтобы использовать ее в качестве дополнительной зоны отдыха; этаж: 2–7, что обеспечивает комфортный подъем без лифта.

Активный спрос на рынке аренды, по прогнозам аналитиков, начнется в середине апреля и продлится до середины июня. Пока рынок аренды остается динамичным, особенно в городах с большим количеством переселенцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, продажи квартир в новостройках в 2024 году сократились на 15% по сравнению с 2023 годом и составляют всего 17% от уровня 2021 года. Киев и область обеспечили 34% всех продаж квартир, тогда как Львов и область – 22%.

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