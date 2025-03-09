Спрос на новостройки в Украине упал: чего ожидать по ценам и где покупают больше всего

Продажи квартир в новостройках в 2024 году сократились на 15% по сравнению с 2023 годом и составляют всего 17% от уровня 2021 года. Киев и область обеспечили 34% всех продаж квартир, тогда как Львов и область – 22%. Несмотря на снижение спроса, цены на жилье остаются стабильными из-за удорожания строительства.

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Об этом рассказала директор по развитию недвижимости Елена Унаньян в комментарии СМИ. 2024 год стал одним из самых турбулентных для первичного рынка недвижимости Украины. Значительное проседание активности зафиксировано как на уровне спроса, так и в количестве проданных квартир в новостройках.

Резкое снижение покупательной активности летом 2024 значительно повлияло на общие показатели рынка. В общем, продажи квартир в новостройках упали на 15% по сравнению с 2023 годом, достигнув всего 17% от уровня 2021 года. Это подтверждают результаты синдикативного опроса девелоперов.

Елена Унаньян отметила, что 2024 год был одним из самых сложных для первичного рынка, а продажи оставались слабыми даже во Львове, где традиционно наблюдался повышенный спрос на жилье из-за военных событий. Спрос на квартиры в новостройках в 2024 году изменил географическое распределение продаж. По данным:

в 2023 году Киев и область обеспечивали 24% продаж, Львов и область – 23%;

в 2024 году доля Киева и области выросла в 1,4 раза, достигнув 34%;

суммарно Киев, пригород, Львов и область обеспечили 56% всех продаж жилья в стране.

При этом доля правобережных регионов сократилась с 45% до 39%, а левобережных – с 8% до 5%. Всего в Украине сейчас к продаже открыто 1523 жилых комплекса – это на 14% меньше, чем в 2021 году. Больше всего новостроек сосредоточено в Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Хмельницком.

Несмотря на снижение спроса, цены на квартиры в новостройках не снижаются. Как отмечает Елена Унаньян, из-за удорожания строительства стоимость жилья либо остается стабильной, либо даже постепенно растет.

Согласно данным Госстата, в 2024 году в эксплуатацию было введено около 10 миллионов квадратных метров жилья, что почти равняется показателям довоенного 2021 года. Этот объем на 33% превышает результат 2023 года, на 38% больше 2022 года, но все еще на 15% меньше, чем в 2021 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, весной 2025 года рынок аренды активизируется, что повлечет за собой рост цен. Украинцам следует готовиться к удорожанию аренды на 5-10% в зависимости от города, а во Львове и Днепре – к повышению ставок на 8-10% в долларах.

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