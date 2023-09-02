В Украине перестанут принимать часть денег: для обмена есть месяц

В Украине перестанут принимать часть купюр и монет. Для обмена есть время до конца сентября. Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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Об этом сообщили в Нацбанке. Там объяснили, что изыматься будут деньги, выпущенные до 2003 года:

монеты номиналов 1, 2, 5 и 25 коп.;

банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 грн.

"Совершить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно. После этого они уже не будут обмениваться", – говорится в сообщении.Обмен монет и банкнот на другие всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для монет) проходит бесплатно. Для этого следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

в Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также обмен можно провести в уполномоченных банках. Такими являются:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

"Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков", – рассказали а НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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