В Украине пересчитали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В сентябре 2025 года средняя стоимость гектара составила 62 011 грн, что более чем на 2 100 грн ниже, чем было в августе.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным:

В целом самые высокие цены на землю в 2025 году были в апреле – в среднем 71 876 грн/гектар.

были в апреле – в среднем 71 876 грн/гектар. Самые низкие – в марте – 54 599 грн/гектар.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 34 239 до 174 078 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 5 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 34 239 грн. А кроме того, в:

Запорожской – 36 216 грн/га.

Николаевской – 38 065 грн/га.

Сумской – 38 478 грн/га.

Одесской – 38 836 грн/га.

Днепропетровской – 39 874 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Тернопольской области – в среднем 174 078 грн за гектар. А также во:

Львовской – в среднем 154 985 грн/га.

Ивано-Франковской – 126 653 грн/га.

Киевской областях – 103 215 грн/га.

Сколько в Украине продали земли

Снизилась, по данным аналитиков, и площадь проданной земли. В сентябре-2025 уже было продано 10 071 га, что сразу более чем на 10 000 га меньше, чем месяцем ранее.

Вместе с тем, больше всего земли в Украине было продано в феврале – 27 572 га. Меньше всего – в январе. Тогда было реализовано 10 346 га.

За 2 года цены увеличились в 7 раз

В то же время, по данным Biz.ua, за последние 2 года цены на землю увеличились в среднем в 7 раз. Что, отмечается, по словам экспертов является "одним из самых динамичных скачков за всю историю независимой Украины".

Причин же такого роста стоимости земли аналитики выделяют несколько. В частности:

Открытие рынка земли для юридических лиц.

Это, отмечается, активизировало спрос со стороны аграрных холдингов, "скупающих участки для расширения производства".

Полномасштабная война.

"Она изменила логику инвестирования: земля стала одним из немногих стабильных активов, не теряющих стоимости", – объяснили авторы материала.

Рост интереса к застройке в пригородах.

Это, отмечается, "стимулирует спекулятивные сделки". В частности, утверждается, цены на участки под жилье выросли в отдельных регионах в 5-10 раз.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенное подорожание земли сельхозназначения. По прогнозам, в ближайшие годы цены на нее могут вырасти на 15-20%.

