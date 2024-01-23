Украинцам прочат новые цены на ключевые продукты: что подорожает сильнее всего

В Украине в ближайшие месяцы будут существенно дорожать популярные продукты, в первую очередь, овощи, молочка, сало. В цене также будет расти и мясо, однако не так быстро. Самая сложная ситуация на рынке складывается с говядиной и молокопродуктами.

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Об этом рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире "Сніданку". По его словам, цены на сало и стремятся к рекордным. Как показал мониторинг OBOZ.UA, по состоянию на 23 января, этот продукт в зависимости от сорта и обработки продают по цене от 250 до 450 грн за кг. В среднем январская цена домашнего сала составляет 259 грн против 245 грн в декабря, и будет, вероятно, расти.

"Сало будет дорожать большими темпами, чем мясо. Именно сальных пород свиней в Украине физически намного меньше сейчас, чем мясных. Поэтому сало, скорее всего, будет более низкого качества и выше по цене", – спрогнозировал Гаврилечко.

Также, по словам Гаврилечко, существенно будут дорожать и овощи, каждый месяц прибавляя в цене до 7%."Овощи будут дорожать. В первую очередь из-за того, что условия хранения непосредственно зависят от цены на электроэнергию (для бизнеса. - Ред.)", – отметил специалист.

Что касается, мяса, то самая сложная ситуация складывается с говядиной, считает эксперт. Этого вида мяса, по его словам, может стать меньше – из-за войны и непростых условий содержания скота.

По тем же причинам в стране грядет подорожание молочных продуктов, добавляет гендиректор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк. Так, уменьшение поголовья коров уже приводит к нехватке молока.

"В Украине есть достаточно существенный дефицит молока-сырья. В первую очередь для Украины это связано не с экономическими факторами, а с последствиями военной агрессии и физического уничтожения целого ряда предприятий... Цены на молочные продукты могут расти в течение 2024 года. Шаг повышения составит 3-5%, до 10%", – отметила Лавренюк.

Ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отмечал, что в Украине до марта-2024 ожидается умеренный рост цен на продукты. По его словам в целом подорожание составит примерно 5-7% из-за сезонных факторов, влияющих на молочную, мясную и овощную продукцию.

Марчук добавил, что колебания курса доллара в Украине могут повлиять на стоимость импортной продукции. "Внутри факторов подорожания нет. Разве что фактор сезонности: сборка и хранение овощей, электроэнергия. В среднем, в течение января-февраля, предполагается рост цен на не более 5-7%", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, за год в Украине изменились цены на все основные группы продуктов питания. Несмотря на то, что в целом за год – с декабря-2022 по декабрь-2023 – еда в Украине подорожала на 3,7%, на ряд позиций цены снизились. Больше всего – на подсолнечное масло, которое подешевело на 14,9%.

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