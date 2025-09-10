В Украине перепишут правила трудоустройства: Гетманцев указал на проблему

В Украине с 1 января 2026 года правила трудоустройства людей с инвалидностью станут более жесткими и будут распространяться на все предприятия. В то же время из-за отсутствия подзаконных актов работодатели не знают, как правильно выполнять квоты, что создает риски для бизнеса и людей с инвалидностью.

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, развитие экономики во время войны и после ее завершения остается одним из ключевых приоритетов государства.

Основой экономики является бизнес, который создает рабочие места, генерирует добавленную стоимость и обеспечивает стабильность общественной жизни. Для того, чтобы бизнес эффективно функционировал, правила трудоустройства должны быть четкими, прозрачными и понятными.

Одним из таких требований является трудоустройство людей с инвалидностью в рамках 4% квоты от всех работников. Отмечается, что это одновременно является возможностью для бизнеса заполнить кадровые пробелы и шансом для ветеранов и людей с инвалидностью получить занятость, достойную жизнь и социализацию. Однако выполнение этих квот создает дополнительные обременения для работодателей, в частности по обустройству рабочих мест.

С 1 января 2026 года правила выполнения квот станут более жесткими. Они будут распространяться не только на частный сектор, но и на государственные предприятия. Кроме того, занятость людей с тяжелыми инвалидностями будет засчитываться как 1 к 2, что обеспечит большую справедливость и равенство для всех работодателей. Ранее обязанность соблюдать квоты была только у частного бизнеса, теперь она станет универсальной.

Гетманцев обратил внимание на то, что новые механизмы требуют подзаконных актов, которые правительство должно было разработать еще в течение шести месяцев. На сегодня они до сих пор отсутствуют, а почти 91 тысяча юридических лиц в Украине уже должны выполнять эти квоты. Это вызывает беспокойство среди работодателей, которые не понимают, как действовать с нового года.

Особенно остро проблема стоит для предприятий с вредными или опасными условиями труда. Верховная Рада предусмотрела, что Кабинет министров должен определить, какие работы не учитываются в квоту, ведь неверный расчет может привести к финансовому коллапсу предприятий. Например, на шахтах учет всех должностей подземных работников для квоты приведет к завышенным штрафам – в 2025 году средний размер штрафа за одного нетрудоустроенного работника с инвалидностью составил 176 тыс. грн в год.

"К выполнению новых правил надо готовиться заранее, а не быть поставленными перед фактом. Мы как государство должны обеспечивать полный механизм реализации обязательств, чтобы работодатели имели понятные правила, а люди с инвалидностью – больше шансов на работу", – подчеркнул Гетманцев.

По мнению Гетманцева, своевременное информирование и привлечение к разработке подзаконных актов как работодателей, так и организаций людей с инвалидностью является критически важным. Отмечается, что это позволит избежать ситуации, когда обязанность существует, а механизма ее реализации нет, и обеспечит эффективную интеграцию людей с инвалидностью в рабочую среду.

