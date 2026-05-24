В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар

В Украине заметно подешевела земля сельхозназначения. В апреле 2026 года средняя стоимость гектара составила 69 468 грн, что почти на 4 500 грн ниже, чем было в марте.

Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, так же выросла площадь проданной земли:

в апреле в Украине было продано 21 965 га;

это более чем на 2 000 га ниже показателя марта.

Сколько стоит гектар земли в Украине

В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 41 040 до 246 873 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 6 га в самой дешевой.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Николаевской области – здесь гектар стоит в среднем 41 040 грн. А кроме того, в:

Сумской – 42 979 грн/га.

Донецкой – 43 613 грн/га.

Черниговской – 43 910 грн/га.

Запорожской – 44 095 грн/га.

Дороже всего земля стоит в Ивано-Франковской области – в среднем 246 873 за гектар. А также в:

Львовской – 180 153 грн/га.

Тернопольской – 134 872 грн/га.

Киевской – 123 909 грн/га.

Волынской – 100 274 грн/га.

Земля будет дорожать

В целом же, рассказали в в Госгеокадастре, после отмены с 1 июля 2021 года моратория на продажу сельскохозяйственной земли ее стоимость в Украине выросла почти в 2 раза. При этом, по ожиданиям, в ближайшие месяцы стоимость гектаров продолжит увеличиваться.

"Госгеокадастр ожидает в 2026 году сохранения положительной динамики всех основных параметров рынка земель сельскохозяйственного назначения, в частности, средней цены одного гектара и количества сделок. При чем как на национальном уровне, так и в разрезе отдельных регионов", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, экономический эксперт Сергей Фурса считает сельхозземлю привлекательным инструментом для инвестирования. По его словам, это актив, которому не страшны российские обстрелы, и который должен расти в цене долгосрочно.

