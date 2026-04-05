В Украине переписали цены на землю: сколько теперь стоит гектар
В Украине существенно подешевела земля сельхозназначения. В феврале 2026 года средняя стоимость гектара составила 69 773 грн, что сразу почти на 26 000 грн ниже, чем было в январе.
Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли наоборот – выросла. Так:
- в феврале в Украине было продано 17 805 га;
- это более чем на 5 500 га превысило показатель января.
Сколько стоит гектар земли в Украине
В целом цены на гектар земли по областям колеблются в среднем от 35 261 до 179 212 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется более 5 га в самой дешевой.
Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Херсонской области – здесь гектар стоит в среднем 35 261 грн. А кроме того, в:
- Донецкой – 39 116 грн/га.
- Николаевской – 41 309 грн/га.
- Сумской – 43 433 грн/га.
- Днепропетровской – 45 912 грн/га.
- Харьковской – 47 874 грн/га.
Дороже всего земля стоит во Львовской области – в среднем 179 212 за гектар. А также в:
- Ивано-Франковской – 152 582 грн/га.
- Киевской – 102 531 грн/га.
Почему в Украине активно скупают землю
Вцелом же, рассказали в Госгеокадастре, одними из главных факторов, поддерживающих спрос на землю во время военного положения, является развитие агропромышленного комплекса. А кроме того:
- рост доли сельского хозяйства в ВВП;
- использование земельных участков в качестве инвестиционного инструмента;
- допуск с 1 января 2024 года на рынок земли юридических лиц.
Впрочем, подчеркивается, даже с учетом всего вышеупомянутого, прогноз о массовой продаже земель сельскохозяйственного назначения не сбылся – и массовой распродажи украинских земель не произошло.
"Один миллион гектаров, находящихся в экономическом обороте, – это лишь 5,8% ранее подмораторных земель. Подавляющее большинство таких земель сегодня находится в аренде", – резюмировали в Госгеокадастре.
