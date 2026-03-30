Украинцы отказываются от покупки квартир: что выбирают вместо этого и почему

В 2025 году рынок жилья в Украине почти восстановился до уровня до пандемии, но изменился по сути, ведь украинцы все чаще выбирают частные дома вместо квартир. Тренд на автономность и безопасность заставляет застройщиков переориентироваться, а рынок двигаться в сторону более "личного" жилья.

Об этом говорится в аналитике одного из профильных порталов для поиска недвижимости. По итогам 2025 года в Украине ввели в эксплуатацию более 117 тысяч жилых объектов, и это почти возвращение к привычным, "доковидным" темпам.

Однако, украинцы не просто снова начали покупать жилье, они изменили сам подход к тому, каким оно должно быть. Еще в 2022-2023 годах строительная отрасль переживала резкое падение, ведь многие проекты заморозили, спрос просел, а инвесторы действовали очень осторожно. Поэтому нынешние показатели свидетельствуют о том, что рынок адаптировался к новым условиям.

Если сравнивать с "нормальными" годами до пандемии, то 2025-й выглядит вполне уверенно. Объемы строительства почти догнали уровень 2019 года и даже существенно превысили показатели 2020-го, когда экономика переживала ковидный шок.

Застройщики снова активно достраивают объекты, а покупатели возвращаются на рынок, но главное изменение в том, что именно выбирают украинцы. Еще несколько лет назад большинство новостроек – это были квартиры в многоэтажках. В 2021 году этот сегмент вообще занимал более 80% рынка. Частные дома оставались нишевым вариантом.

Сегодня ситуация меняется, в 2025 году уже каждый третий новый объект – это частный дом. После начала полномасштабной войны люди начали больше ценить автономность и безопасность. Собственный дом – это не только о комфорте, но и о контроле, где своя вода, возможность установить генератор, больше пространства, меньшая зависимость от инфраструктуры многоэтажек.

Интересно, что изменение спроса очень быстро подхватили застройщики. Если раньше крупные девелоперы почти полностью сосредотачивались на жилых комплексах, то сейчас они активно заходят в сегмент частного жилья.

Речь идет не о хаотичной застройке, как это часто было раньше, а о новом формате – коттеджные городки и таунхаусы. Особенно активно такие проекты появляются вокруг Киева и в пригородах, где есть баланс между природой и доступом к городу.

Несмотря на общенациональные тенденции, есть регионы, которые остаются безоговорочными лидерами. Больше всего квартир в многоэтажках традиционно сдают в Киеве и Киевской области. Также высокие показатели демонстрирует Одесская область, благодаря активному развитию города и спросу на жилье.

А вот в сегменте частных домов лидерство еще более очевидно, первое место занимает Киевская область, где активно застраиваются пригороды. Далее следуют западные регионы – Львовская область, Волынская область, а также Закарпатская область.

Як сообщал OBOZ.UA ранее, на киевском рынке недвижимости спрос смещается от домов и квартир в черте города к более автономному и безопасному жилью в области. Киевляне ищут дома с генераторами, скважинами и альтернативными системами отопления.

