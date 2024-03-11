В Украине переписали цены на ряд основных продуктов: что подорожало в феврале

В Украине в феврале продолжился рост потребительских цен. Так, цены на продукты в прошлом месяце выросли на 0,4%.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, при этом больше всего среди продуктов подорожали:

овощи;

говядина;

масло;

молоко и молочные продукты;

безалкогольные напитки;

рис;

хлеб;

рыба и продукты из рыбы;

фрукты.

Однако некоторые продукты снизились в стоимости. Так, на 3,5–0,8% снизились цены на яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало. В свою очередь, на 0,7% повысились цены на алкогольные напитки и табачные изделия.

Как изменились цены на другие товары?

Одежда и обувь подешевели на 3,5%, а именно одежда на 3,5%, а обувь – на 3,4%. Снизились и цены на транспорт – на 0,2%, в основном это произошло из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 2,1% и горючего и смазочных масел на 0,5%.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, на мировых биржах продолжают расти цены на какао-бобы. В этой связи шоколад в будущем может стать деликатесом и будет доступен не каждому. Украинские производители кондитерских изделий находятся под давлением, к тому же на стоимость шоколада влияют другие факторы, в том числе высокие затраты на логистику.

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