Производители кондитерки уже под давлением: в Украине вырастут цены на популярный продукт из-за польской блокады

На мировых биржах продолжают расти цены на какао-бобы. В этой связи шоколад в будущем может стать деликатесом и будет доступен не каждому. Украинские производители кондитерских изделий находятся под давлением, к тому же не стоимость шоколада влияют на другие факторы, включая высокие затраты на логистику.

Расходы увеличиваются из-за высоких цен и сложностей с логистикой, особенно из-за Польши. Об этом рассказал Александр Балдынюк, глава "Укркондпрома", "Телеграфа".

Да, еще 3 марта стоимость тонны взлетела до $6600, однако, отмечают эксперты, впечатляющая цена – не предел. Цены могут вырасти и в будущем.

Эксперт добавил, что украинские производители кондитерских изделий также находятся под давлением роста цен на какао-бобы. Они сейчас редко покупают сырьевые какао-бобы, поскольку переработка какао в Украине не распространена. Однако они закупают переработанную продукцию, европейское производство. Отрицательно на производственных процессах сказываются проблемы с планированием постоянных поставок.

Эксперт считает, что подорожание сладостей в Украине неизбежно и это может произойти в ближайшее время. При этом высокий уровень конкуренции на отечественном рынке приводит к тому, что даже незначительный рост стоимости может привести к тому, что компании начнут терять позиции на рынке. Именно по этой причине производители пока сдерживают цены.

Не исключено, что на рынке будет появляться продукция с меньшим процентом содержания какао, а также комбинированных кондитерских изделий, которые будут иметь элементы кондитерских изделий и шоколада. К примеру, продукты будут на 50% состоять из печенья и шоколада с карамелью.

А вот шоколад, в котором будет более 50% какао, действительно станет дороже, несмотря на то, что производители будут рисковать сокращением объема продаж. Пока шоколад в Украине продают по цене от 30 грн за плитку весом 85 грамм, но к лету, по ожиданиям специалистов, стоимость может взлететь до 50 грн, а до конца года – до 60-70 грн.

OBOZ.UA ранее писал о том, что в Украине подорожали практически все товары и услуги. В целом за год, с февраля-2023 по февраль-2024, потребительские цены выросли на 4,3%. Больше всего – на коммуналку, а также отдых в ресторанах и гостиницах. Продукты питания и безалкогольные напитки прибавили в цене 2,6%.

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