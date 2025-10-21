В Украине переписали цены на бензин: сколько теперь стоит

Украинские АЗС снизили цены на бензин А-95. Так, 21 октября они продают его в среднем по 56,68 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем было днем ранее. В то же время, в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (26 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: не повлияет на ситуацию в Украине и зафиксированное на прошлой неделе падение цен на нефть – ведь "сети хотят расширить маржу перед зимой".

"В условиях низкого потребления топлива зимой расширение маржи позволит сетям компенсировать увеличение себестоимости реализации ресурса. Тем временем, цена топлива на стелах АЗС на текущей неделе будет оставаться неизменной", – объяснили аналитики.

В то же время, подчеркнули они, в таких условиях единственным способом бороться за клиентов для сетей АЗС остается маркетинг. В частности, "частые акции со щедрыми скидками".

При этом сети премиум-сегмента, констатируется, уже начали их проводить. За счет чего, констатируется, "фактически зашли в средний ценовой сегмент"

"Своих клиентов никто терять не хочет. Поэтому я не исключаю, что акции со скидками объявят другие сети", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом же 21 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке ожидают подорожания топлива в Украине, причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что рост не будет резким, а потому существенного изменения цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

