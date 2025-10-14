В Украине переписали цены на бензин: сколько теперь стоит

На украинских АЗС подешевел бензин А-95. Так, 14 октября они продают его в среднем по 58,77 грн/л, что на 1 коп. ниже, чем было днем ранее. В то же время в экспертной среде ожидают, что до конца текущей недели (19 октября) резких изменений стоимости топлива на заправках не произойдет.

Видео дня

Об этом говорится в материале delo.ua. Отмечается: не повлияет на стоимость топлива в Украине и падение цен на нефть – ведь "снижать цену никто не хочет".

"Из-за очередного обострения напряжения между администрацией Белого дома и Китаем обрушились нефтяные котировки. По состоянию на вечер пятницы 10 октября котировки эталонных марок нефти приблизились к самому низкому показателю с 5 мая. Однако эксперты говорят, что это пока не отразится на украинских АЗС", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается: в целом, в 2025 году в Украине наблюдается "уникальное явление": сети АЗС перестали конкурировать за клиента. Дело в том, что:

Обычно осенью на заправках снижают цены и запускают акции.

Однако ныне "все держат цены".

"Основной причиной стало неопределенное финансовое состояние сетей АЗС. Которые в этих условиях стремятся расширить маржинальность, чтобы удержать бизнес на плаву и найти ресурс для развития", – объяснили аналитики.

Сколько стоит бензин на АЗС сегодня

В целом 14 октября отдельные сети АЗС, по данным Консалтинговой группы "А-95", разливают бензин по 50-61,99 грн/л. Дороже всего – WOG, ОККО, Shell. На них топливо стоит по 61,99 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках ZOG. Здесь бензин стоит 50 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то жевремя, в Нацбанке ожидают рост стоимости автомобильного топлива в Украине – причем уже до конца 2025 года. Впрочем, прогнозируют, что подорожание не будет резким, а потому скачка цен на АЗС, в т.ч. на бензин, скорее всего, удастся избежать.

