В Украине переписали стоимость земли: какая теперь цена гектара

В Украине подешевела земля сельхозназначения. В марте 2025 года средняя стоимость гектара составила 54 141 грн, что почти на 3 600 грн ниже стоимости февраля. Более того, в марте цены на сельхозземлю в Украине стали самыми низкими в 2025 году. Самыми высокими же они были в феврале – в среднем, 57 739 грн.

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Об этом сообщает Опендатабот. По его данным, площадь же проданной земли также снизилась. В марте-2025 было продано 24 427 га, что почти на 3 000 га ниже, чем месяцем ранее.

Меньше всего же земли в 2025 году в Украине продали в январе – 10 176 га. Больше всего – в феврале, 27 282 га.

Где цены на землю самые высокие

В целом цены на гектар земли по областям колеблются от средних 25 570 до 199 054 грн. Т.е. стоимость 1 га в самой дорогой области равняется почти 8 га в самой дешевой.

Больше всего земля стоит в Луганской области – в среднем 199 054 грн за гектар. А также в:

Киевской – 100 270 грн;

Львовской – 79 383 грн;

Закарпатской – 74 843 грн.

Самые низкие цены зафиксированы аналитиками в Донецкой области. Здесь гектар стоит в среднем 25 570 грн.

В Украине готовятся существенно переписывать цены на землю

В то же время в Украине ожидается существенный рост стоимости сельскохозяйственной земли. По прогнозу, в ближайшие несколько лет она подорожает сразу на 20%.

"Земля постепенно набирает в цене. Если в 2021 году средняя стоимость была около 39 000 грн/га, то сейчас – 46 000 грн/га. Цена в гривне будет постепенно увеличиваться. В следующие несколько лет может возрасти примерно на 20%", – рассказал ранее министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко считает, что во время войны следует отдавать предпочтение двум вещам: минимизации рисков и ликвидности. А потому, по его словам, земля сельскохозяйственного назначения является перспективным активом – ведь "количество сделок, ликвидность и технологии постепенно позволяют инвестировать в это направление без риска потери контроля за этой землей".

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