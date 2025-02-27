В Украине переписали стоимость самых популярных продуктов: как изменились цены

В Украине продолжают расти цены на пищевые продукты. За последние две недели выросли розничные цены на наиболее употребляемые продукты: на разные виды хлеба, муку, макаронные изделия, крупы, растительное масло. В то же время сахар и пшенная крупа подешевели.

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Об этом сообщили в научно-исследовательском институте "Украгропромпродуктивность". Эксперты учреждения проанализировали данные о ценах основных пищевых товаров на 48 областных и районных рынках Украины по состоянию на 25 февраля.

В частности, заметно подорожал хлеб. Самые высокие цены на эту категорию продуктов – в Киеве и области, а также на Черниговщине и Сумщине. В частности, выросли цены на:

хлеб из муки пшеничной :

: высшего сорта – до 41,46 грн/кг (на 1,4%);



первого сорта – до 36,35 грн/кг (+1,6%);

хлеб ржано-пшеничный – до 36,32 грн/кг (+0,9%);

– до 36,32 грн/кг (+0,9%); батон – до 49,88 грн/кг (+1,0%).

Это объясняется ростом цен на пшеничную муку высшего сорта – она подорожала на 1,4%. Сейчас средняя цена этого продукта – 22,88 грн/кг, но в Ривненской, Одесской областях и в Киеве мука самая дорогая, а в Тернопольской, Кировоградской и Хмельницкой – самая дешевая.

Макаронные изделия тоже подорожали – до 35,70 грн/кг (на 0,3%). Причем самая высокая цена на них в Харьковской области, а самая низкая – в Тернопольской.

Выросли цены и на подсолнечное масло – его можно купить за 66,1 грн/л (+0,9%). Самые высокие цены в Киеве и Харьковской области, а самые низкие – в Николаевской и Херсонской областях. Крупы тоже подорожали:

гречневая – на 0,4% (до 37,40 грн/кг). Самая высокая цена в Ривненской области, самая низкая – в Тернопольской;

– на 0,4% (до 37,40 грн/кг). Самая высокая цена в Ривненской области, самая низкая – в Тернопольской; рисовая – на 0,2% (до 57,12 грн/кг). Самая высокая цена в Ривненской области, самая низкая – в Харьковской;

– на 0,2% (до 57,12 грн/кг). Самая высокая цена в Ривненской области, самая низкая – в Харьковской; манная – на 1,2% (до 25,38 грн/кг). Самая высокая цена в Киеве, самая низкая – в Закарпатской области;

– на 1,2% (до 25,38 грн/кг). Самая высокая цена в Киеве, самая низкая – в Закарпатской области; овсяная – на 0,6% (до 32,29 грн/кг). Самая высокая цена в Ривненской области, самая низкая – в Полтавской.

С 11 февраля цены снизились всего на 2 типа товаров: на пшенную крупу и сахар. В настоящее время их в среднем продают за 27,30 грн/кг и 33,08 грн/кг соответственно.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в течение 2024 года хлеб подорожал на 17-21% и в марте цены на эту категорию продуктов продолжат расти. Основными причинами являются удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы и налоговое давление на производителей.

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