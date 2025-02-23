Цена на популярный продукт пойдет вверх уже в марте: к чему следует готовиться украинцам

В 2024 году хлеб подорожал на 17-21%, и рост цен будет продолжаться в 2025 году. Основными причинами являются удорожание сырья, повышение расходов на энергоресурсы и налоговое давление на производителей.

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Об этом рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемиссина в комментарии СМИ. В течение 2024 года цены на хлеб росли стабильно, в пределах 1,5-3% ежемесячно.

Это увеличение стоимости хлебобулочных изделий было предопределено несколькими важными факторами. К концу года цены на хлеб достигли следующих уровней:

хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 17,8% и стал стоить 51,91 грн/кг;

хлеб пшеничный из муки первого сорта вырос на 19,0%, его цена составила 42,52 грн/кг;

ржаной хлеб подорожал на 20,6% и достиг цены 45,12 грн/кг;

батон, в свою очередь, подорожал на 20,6% и сейчас стоит 27,78 грн за 500 грамм.

Значительное подорожание хлебобулочных изделий явилось результатом не только роста цен на основные ингредиенты, но и влияния других экономических факторов, таких как энергетический кризис, налоговая нагрузка и общая инфляция. В начале 2025 г. цены на хлебобулочные изделия продолжили свой рост. В январе-феврале 2025 года цены на основные виды хлеба уже выросли на несколько процентов:

хлеб пшеничный из муки высшего качества подорожал на 3,4% и теперь стоит 53,70 грн/кг.

хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 2,1% и его цена составляет 43,42 грн/кг.

ржаной хлеб стал дороже на 0,7%, его цена составляет 45,45 грн/кг.

батон подорожал на 2,4%, сейчас он стоит 28,46 грн. за 500 грамм.

Такой рост цен уже стал очевидным для потребителей, и с каждым месяцем все больше людей замечают, как трудно удерживать бюджет, учитывая постоянное удорожание основных продуктов питания. По словам Черемисиной, основными причинами роста цен на хлеб является повышение стоимости сырья, в том числе муки, растительного масла и сахара. В 2024 году эти продукты подорожали на:

мука – на 27%, достигнув цены 19,93 грн/кг;

масло – на 23,5%, цена достигла 72,73 грн/л;

сахар – на 2,9%, подорожал до 33,16 грн/кг.

Цены на муку, растительное масло и сахар являются основными составляющими при производстве хлебобулочных изделий, поэтому их удорожание непосредственно отражается на конечной стоимости продукции. Еще один немаловажный фактор – это цены на зерно. В 2024 году закупочные цены на пшеницу 2 и 3 класса выросли на значительные проценты:

пшеница 2 класса подорожала на 71,3%, ее цена достигла 9763 грн/т;

пшеница 3 класса подорожала на 59,9%, ее цена составила 9517 грн/т.

В 2025 году цены на зерно продолжают расти, что также приводит к росту стоимости хлебобулочных изделий. Пшеница 2 класса в январе-феврале 2025 подорожала еще на 1200 грн/т, достигнув 10 000 грн/т. Пшеница 3 класса подорожала на 1300 грн/т и достигла 10 000 грн/т.

Дополнительно к повышению стоимости сырья, стоимость хлебопекарных изделий растет из-за сложной ситуации в энергетике, в том числе роста цен на топливо, а также из-за увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Это все добавляет к себестоимости продукции, автоматически отображаемой на ее конечной цене.

По словам Черемисиной, в Украине и дальше будут постепенно расти цены на хлебобулочные изделия. В течение марта 2025 хлеб может подорожать еще на 3-4%. Тенденция роста стоимости хлеба будет продолжаться, потому что экономические условия в стране остаются сложными.

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