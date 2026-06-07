В Украине переписали стоимость популярного тепличного овоща: сколько теперь стоит килограмм
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Из-за массового поступления помидоров из летних теплиц украинские производители снизили отпускные цены в среднем на 15%, и сейчас томаты продаются в супермаркете по 113-149 гривен за килограмм. Несмотря на удешевление, цены остаются примерно на 37% выше, чем в этот же период прошлого года.
Об этом сообщают аналитики EastFruit. Эксперты отмечают, что такая ситуация типична для начала лета, когда на рынке появляется все больше свежих овощей нового урожая .
По данным аналитиков плодоовощного рынка, начало активного сбора помидоров в летних теплицах привело к резкому увеличению объемов продукции, поступающей в продажу. Из-за роста предложения производителям стало все сложнее реализовывать имеющиеся партии по прежним ценам. Покупатели получили более широкий выбор продукции, а конкуренция между производителями и поставщиками усилилась.
В результате тепличные комбинаты были вынуждены корректировать отпускные цены, чтобы избежать накопления остатков на складах и поддержать объёмы продаж. По состоянию на начало июня крупные тепличные хозяйства реализуют томаты по цене от 90 до 130 гривен за килограмм.
В среднем это примерно на 15% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Для рынка овощей такое падение за короткий период считается довольно ощутимым. Эксперты объясняют, что производители пытались некоторое время удерживать предыдущий уровень цен, однако это привело к замедлению темпов сбыта. Покупатели не спешили приобретать продукцию по высокой стоимости, поэтому предприятия были вынуждены пойти на уступки.
Одной из главных причин удешевления стало нарушение баланса между спросом и предложением. Как только на рынок начала массово поступать продукция из летних теплиц, количество доступных помидоров значительно увеличилось. В то же время спрос остался относительно стабильным. В таких условиях продавцы начали конкурировать между собой за покупателя. Чтобы быстрее реализовать урожай и избежать потерь, многие хозяйства снизили отпускные цены.
Кроме того, томаты относятся к продукции с ограниченным сроком хранения, поэтому производители не могут долго удерживать большие объемы овощей в хранилищах, ожидая более выгодной рыночной ситуации. Специалисты рынка отмечают, что нынешнее падение цен не является чем-то необычным. Подобная ситуация традиционно наблюдается в начале лета, когда увеличивается количество местной овощной продукции.
В этот период импортные томаты постепенно теряют свои позиции, а украинские производители выходят на рынок с большими объемами свежего урожая. Именно поэтому цены обычно движутся вниз, делая овощи более доступными для потребителей.
Несмотря на нынешнее удешевление, цены на томаты остаются значительно выше, чем в этот же период прошлого года. По оценкам аналитиков, сейчас украинские помидоры продаются в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2025 года.
Эксперты прогнозируют, что с увеличением объемов нового урожая на рынке цены могут и в дальнейшем постепенно снижаться. Особенно это касается регионов, где активно продолжается сбор тепличных и грунтовых томатов.
Цены на помидоры в супермаркетах
По данным"Минфина", по состоянию на 7 июня в розничных сетях помидоры продаются в среднем по 143,63 грн/кг, в зависимости от сорта. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:
- "Varus" – 149,90 грн/кг;
- "Новус" – 113,89 грн/кг;
- "Сильпо" – 116 грн/кг.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за резкого увеличения предложения летних овощей тепличные огурцы за неделю подешевели в среднем на 17%. Цены в супермаркетах на овощ сейчас колеблются от 74 до 85 грн/кг. Несмотря на это, цены все еще выше, чем в прошлом году.
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