В Украине переписали стоимость популярного тепличного овоща: сколько теперь стоит килограмм

Из-за массового поступления помидоров из летних теплиц украинские производители снизили отпускные цены в среднем на 15%, и сейчас томаты продаются в супермаркете по 113-149 гривен за килограмм. Несмотря на удешевление, цены остаются примерно на 37% выше, чем в этот же период прошлого года.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. Эксперты отмечают, что такая ситуация типична для начала лета, когда на рынке появляется все больше свежих овощей нового урожая .

По данным аналитиков плодоовощного рынка, начало активного сбора помидоров в летних теплицах привело к резкому увеличению объемов продукции, поступающей в продажу. Из-за роста предложения производителям стало все сложнее реализовывать имеющиеся партии по прежним ценам. Покупатели получили более широкий выбор продукции, а конкуренция между производителями и поставщиками усилилась.

В результате тепличные комбинаты были вынуждены корректировать отпускные цены, чтобы избежать накопления остатков на складах и поддержать объёмы продаж. По состоянию на начало июня крупные тепличные хозяйства реализуют томаты по цене от 90 до 130 гривен за килограмм.

В среднем это примерно на 15% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Для рынка овощей такое падение за короткий период считается довольно ощутимым. Эксперты объясняют, что производители пытались некоторое время удерживать предыдущий уровень цен, однако это привело к замедлению темпов сбыта. Покупатели не спешили приобретать продукцию по высокой стоимости, поэтому предприятия были вынуждены пойти на уступки.

Одной из главных причин удешевления стало нарушение баланса между спросом и предложением. Как только на рынок начала массово поступать продукция из летних теплиц, количество доступных помидоров значительно увеличилось. В то же время спрос остался относительно стабильным. В таких условиях продавцы начали конкурировать между собой за покупателя. Чтобы быстрее реализовать урожай и избежать потерь, многие хозяйства снизили отпускные цены.

Кроме того, томаты относятся к продукции с ограниченным сроком хранения, поэтому производители не могут долго удерживать большие объемы овощей в хранилищах, ожидая более выгодной рыночной ситуации. Специалисты рынка отмечают, что нынешнее падение цен не является чем-то необычным. Подобная ситуация традиционно наблюдается в начале лета, когда увеличивается количество местной овощной продукции.

В этот период импортные томаты постепенно теряют свои позиции, а украинские производители выходят на рынок с большими объемами свежего урожая. Именно поэтому цены обычно движутся вниз, делая овощи более доступными для потребителей.

Несмотря на нынешнее удешевление, цены на томаты остаются значительно выше, чем в этот же период прошлого года. По оценкам аналитиков, сейчас украинские помидоры продаются в среднем на 37% дороже, чем в начале июня 2025 года.

Эксперты прогнозируют, что с увеличением объемов нового урожая на рынке цены могут и в дальнейшем постепенно снижаться. Особенно это касается регионов, где активно продолжается сбор тепличных и грунтовых томатов.

Цены на помидоры в супермаркетах

По данным"Минфина", по состоянию на 7 июня в розничных сетях помидоры продаются в среднем по 143,63 грн/кг, в зависимости от сорта. Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что в крупнейших сетях супермаркетов самые доступные цены на этот овощ составляют:

"Varus" – 149,90 грн/кг;

"Новус" – 113,89 грн/кг;

"Сильпо" – 116 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине из-за резкого увеличения предложения летних овощей тепличные огурцы за неделю подешевели в среднем на 17%. Цены в супермаркетах на овощ сейчас колеблются от 74 до 85 грн/кг. Несмотря на это, цены все еще выше, чем в прошлом году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!