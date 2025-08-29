В Украине переписали стоимость молока: что будет с ценами для населения

В Украине выросла стоимость цельного молока. Это может вызвать подорожание не молочной продукции, но и кулинарных изделий, напитков, десертов, выпечки и других пищевых продуктов, где также широко используется молоко-сырье.

По данным Ассоциации производителей молока, по состоянию на 25 августа средневзвешенная цена молока составляет 17,20 грн/кг (без НДС). Это на 1,20 грн больше, чем месяц назад.

Что происходит на молочном рынке

В зависимости от доли белков, жира, кислотности и плотности, цельное молоко делится на три сорта. Все три в течение последнего месяца выросли в цене на 0,95-1,21 грн:

экстра – 17,35 грн/кг (+1,21 грн);

высший – 17,05 грн/кг (+1,20 грн);

первый – 16,40 грн/кг (+0,95 грн).

Аналитик Георгий Кухалейшвили связал повышение цен на цельное молоко с активизацией спроса со стороны производителей сырной продукции и кондитерских предприятий. Он связывает это с рядом факторов:

ослабленный спрос на цельномолочную продукцию в Украине из-за увеличения доли импортных сыров до 50% и уменьшения производства отечественной продукции;

из-за увеличения доли импортных сыров до 50% и уменьшения производства отечественной продукции; уменьшение поставок на рынки постсоветских стран из-за осложненной логистики и конкуренции со стороны российских и белорусских компаний.

из-за осложненной логистики и конкуренции со стороны российских и белорусских компаний. снижение цены на сливочное масло в Евросоюзе;

в Евросоюзе; увеличение надоев в странах Океании, США и Латинской Америки благодаря благоприятным погодным условиям.

На этом фоне эксперты считают маловероятным серьезный рост закупочных цен в сентябре-октябре этого года. Они предполагают, что в начале сентября нижний и средний ценовой коридор молока-сырья может несколько вырасти, но изменения в верхнем ценовом диапазоне маловероятны.

Украинские супермаркеты заваливают сырами из Польши

Если раньше полки магазинов заполняли преимущественно товары от отечественных производителей, то сегодня ситуация резко изменилась. В украинских супермаркетах все чаще можно увидеть сыры из Польши, которые занимают львиную долю продаж и постепенно вытесняют украинскую продукцию.

Более 50% рынка сыра в Украине уже занимают импортные товары. Наибольшую часть среди них составляет польский сыр, который не только активно поставляется, но и продается дешевле, чем украинский благодаря мощному рывку в развитии перерабатывающей отрасли в последние годы.

Из-за этого внутренний рынок для украинских производителей сужается, а конкуренция с импортом становится все более жесткой. В долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению количества отечественных предприятий и снижению занятости в секторе.

Также OBOZ.UA сообщал, что перед Украиной возникла угроза дефицита качественной пшеницы – из-за усиленного экспорта отечественным мукомолам может не остаться зерна. Это, в свою очередь, может повлечь за собой рост цен на муку и хлеб.

