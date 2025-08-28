Польша заваливает украинские супермаркеты своим продуктом: цены могут вырасти

Более 50% полок украинских супермаркетов занимает импортный сыр, что ставит под угрозу развитие отечественной отрасли. Уже осенью ожидается повышение цен на молочные продукты примерно на 5%, однако спрос останется стабильно высоким.

Об этом рассказала заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас в комментарии СМИ. Если раньше полки магазинов заполняли преимущественно товары от отечественных производителей, то сегодня ситуация резко изменилась.

В украинских супермаркетах все чаще можно увидеть сыры из Польши, которые занимают львиную долю продаж и постепенно вытесняют украинскую продукцию. По словам Жупинас, более 50% рынка сыра в Украине уже занимают импортные товары. Наибольшую часть среди них составляет польский сыр, который не только активно поставляется, но и продается дешевле, чем украинский.

Причины такого дисбаланса очевидны, польские производители за последнее десятилетие совершили мощный рывок в развитии перерабатывающей отрасли. Благодаря финансовой поддержке Европейского Союза польские заводы смогли модернизировать производство, снизить себестоимость и выйти на более выгодные условия для реализации. В результате – несмотря на то, что сырье в Польше стоит дороже, готовый сыр получается дешевле.

"К сожалению, наши торговые сети не являются такими патриотическими, как польские. В Польше украинским производителям фактически закрыли доступ к полкам, тогда как у нас импорт активно продвигается", – подчеркнула Жупинас.

Из-за такой ситуации украинские сыроделы не имеют возможности наращивать производство. Внутренний рынок для них сужается, а конкуренция с импортом становится все более жесткой. В долгосрочной перспективе это может привести к уменьшению количества отечественных предприятий и снижению занятости в секторе.

Однако ситуация не такая однозначная. Уже в конце лета рынок свежих молокопродуктов входит в сезон традиционного оживления. Спрос на молоко, йогурты, кефир и творожную продукцию растет в связи с началом учебного года и возвращением потребителей к более стабильному ритму жизни после отпусков.

По прогнозам экспертов, осенью производители ожидают пик продаж, но вероятно и повышение цен примерно на 5%. Это касается прежде всего продукции с более сложной технологией переработки – йогуртов и творожных изделий. В то же время эксперты отмечают, что объективных предпосылок для резкого подорожания пока нет, поэтому рынок будет оставаться относительно стабильным.

Производители, несмотря на вызовы, активно готовятся к сезону, запускают маркетинговые кампании и акции, чтобы сохранить лояльность покупателей. Это свидетельствует о том, что украинский молочный бизнес ищет новые пути удержания позиций даже в непростых условиях конкуренции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в первом полугодии 2025 года посещаемость заведений питания в Украине упала на 9%, однако средний чек вырос на 17% и составил 171 грн. Отмечается, что украинцы ходят в рестораны реже, но платят больше, что позволяет выручке расти несмотря на снижение трафика.

