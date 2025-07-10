В Украине переписали правила продажи лекарств: что нужно знать

С июля 2025 все аптеки в Украине обязаны присоединиться к программе "Доступные лекарства". Это означает, что пациенты имеют право получить медикаменты бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту в любой аптеке, а не только в определенных, как было раньше.

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Новые требования уже вступили в силу с 1 июля, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. "Все аптеки в Украине обязаны подписать договор с НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины. – Ред.) и присоединиться к государственной программе "Доступные лекарства", – говорится в сообщении.

Что делать, если в аптеке нет "Доступных лекарств"

Минздрав призывает жаловаться на такие случаи. В случае отказа в выдаче "Доступных лекарств" по электронному рецепту ведомство рекомендует обращаться в такие учреждения:

если у аптеки нет договора с НСЗУ – на горячую линию МОЗ по номеру 0 800 505 201.

по номеру 0 800 505 201. если у аптеки есть договор, но она не отпускает "Доступные лекарства" по э-рецепту – в НСЗУ по номеру 16-77.

Список лекарств скоро изменится

Программа "Доступные лекарства" в Украине будет расширена. Как сообщали в МОЗ, в программу будет включено более 30 новых действующих веществ:

с августа к ней добавятся препараты для лечения сердечно-сосудистых цереброваскулярных заболеваний на основе индапамида, торасемида и метилдопы; т акже будут включены средства с двухвалентным железом и фолиевой кислотой для лечения анемии;

к ней добавятся препараты для лечения сердечно-сосудистых цереброваскулярных заболеваний на основе акже будут включены средства с для лечения анемии; с октября – лекарства для онкологических пациентов: экземестан, летрозол и тамоксифен.

"Доступные лекарства" в отдаленных громадах или прифронтовых регионах

Для тех, кто живет таких местах, действуют специальные проекты. Они призваны обеспечить доступ к медикаментам. В частности, речь идет о таких инициативах:

Мобильные аптечные пункты

В 17 областях уже работают 30 мобильных аптечных пунктов, охватывающих более 1000 населенных пунктов. Их маршруты перемещения указаны на сайте МОЗ.

"Укрпошта. Аптека"

Украинцы могут заказать лекарства по телефону, доставка будет бесплатной. С октября 2024 года проект работает по всей территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с марта сделали первый шаг к реформированию фармацевтического рынка. Министерство здравоохранения заявило о якобы успешном снижении цен на лекарства аж на 30%, при этом не уточнило, что накануне такого снижения произошло стремительное подорожание – именно на те препараты, которые в рамках обещаний Минздрава подешевели в марте.

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