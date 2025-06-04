Подняли цены на 39%, чтобы потом снизить на 30%: как Минздрав и фармкомпании реформируют рынок

В Украине с марта сделали первый шаг к реформированию фармацевтического рынка. Министерство здравоохранения (Минздрав) заявило якобы об успешном снижении цен на лекарства аж на 30%, при этом не уточнило, что накануне такого снижения произошло стремительное подорожание. Рост цен произошел именно на те препараты, которые в рамках обещаний Минздрава подешевели в марте.

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Пока украинцам рассказывают о снижении цен, настоящая борьба идет вокруг маркетинговых договоров. О том, что на самом деле произошло с ценами на лекарства и почему снижение стоимости на 30% – фикция, читайте в материале OBOZ.UA.

Что на самом деле произошло с ценами на лекарства

"Стоимость медикаментов действительно снизилась почти на треть и соответствует той, что указана как максимально возможная розничная цена с учетом предельных наценок. Кроме того, лекарства есть в наличии. Следовательно, препараты, которые чаще всего покупают украинцы в аптеках, уже сейчас стали доступнее", – заявил 20 марта министр здравоохранения Виктор Ляшко. Таким образом политик отчитался о выполнении обещания с марта снизить цены на самые популярные лекарства на 30%.

Минздрав опубликовал перечень этих лекарств. Действительно, если сравнивать стоимость по состоянию на февраль 2025-го с тем, как изменилась цена в марте 2025-го, произошло значительное снижение цен. Но украинцам такое "снижение" никак не поможет.

OBOZ.UA получил подробный отчет Proxima Research по динамике стоимости лекарственных средств. Оказалось, что накануне "снижения" произошел аномальный скачок цен. Например, на инфографике ниже можно увидеть динамику цен на некоторые лекарственные средства "Дарницы", которые попали в "перечень Минздрава".

Как видно на графике, цены на лекарственные средства из "перечня Минздрава" двигались по одной траектории. Если же взять все лекарства из перечня и сравнить стоимость в апреле 2025-го (когда уже состоялось разрекламированное Минздравом регулирование) с январем 2024-го, окажется, что ни одно лекарственное средство не подешевело на 30%. Более того, те лекарственные средства, которые не попали под регулирование, за этот же период подорожали.

Например, "Парацетамол-Дарница" (таблетки по 500 мг) с января прошлого года по апрель этого года подешевел всего на 1,2%, с 37,1 до 36,7 грн. Как и в большинстве лекарственных средств, попавших в перечень Минздрава, значительный рост цены произошел накануне самого регулирования. Так, с ноября 2024-го по февраль 2025-го стоимость увеличилась с 41,62 до 48,72 грн, и уже после этого произошло снижение цены. Такой трюк позволил отчитаться о значительном снижении цены, фактически оставив стоимость на уровне начала прошлого года.

Стоимость "Парацетамол-Дарница" (таблетки по 200 мг) не контролировали. Цена продолжала расти, как и ранее. И в отличие от "Парацетамола-Дарница" (таблетки по 500 мг) накануне февраля 2025-го не произошло значительного подорожания.

Не менее показательна ситуация с лекарственным средством "Мефенаминка". Это таблетки, которые продаются по 20 или 10 таблеток в упаковке. В январе 2024-го упаковка 20 таблеток стоила 141,02 грн, а 10 таблеток – 85,03 грн. То есть если покупаешь 10, за каждую таблетку надо платить 8,5 грн, а если 20 – 7,05 грн за каждую таблетку. Разница в 17%.

Начиная с ноября упаковка на 20 таблеток начала стремительно дорожать (смотрите график). Очевидно, что таким образом происходила подготовка к мартовскому "снижению цены на 30%". Как результат, за год (с января 2024-го по январь 2025-го) упаковка этих лекарств подорожала почти на 39%. А уже после этого произошло стремительное снижение цены с 194,3 грн до 147,4 грн. Но несмотря на снижение цены в марте 2025-го, упаковка "Мефенаминки" на 20 таблеток в апреле 2025-го все еще стоила дороже, чем в январе 2024-го.

При этом стоимость упаковки на 10 таблеток никто не контролировал (эти лекарства не попали в "перечень Минздрава"). Цена плавно росла и по состоянию на апрель 2025-го составила 102,66 грн. В феврале 2025-го, во время аномального подорожания лекарств, в упаковке в 20 таблеток каждая таблетка стоила 9,8 грн, а в упаковке на 10 таблеток – 9,9 грн. Разницы почти не было. И это при том, что производителям значительно выгоднее продать вдвое больше таблеток. По состоянию на апрель 2025-го стоимость одной таблетки в упаковке на 20 таблеток снизилась уже до 7,2 грн.

Фактически эти графики показывают:

накануне мартовского снижения цены "на 30%" стоимость лекарств резко повысили;

такой скачок цены произошел только на те лекарства, которых коснулось Минздравовское "снижение цены на 30%";

если сравнивать с январем 2024-го, цены на лекарства снизились несущественно (а в некоторых случаях вообще выросли);

(а в некоторых случаях вообще выросли); другие лекарства, которые не попали "в перечень Минздрава", продолжили плавно дорожать.

От манипуляций с ценами проигрывают только простые украинцы: как аптеки поссорились с производителями

Цены на лекарства в аптеках формируются производителями, дистрибьюторами и самой аптечной сетью. Аптеки и производители еще с прошлого года спорят о том, кто же виноват в подорожании лекарств. Производители утверждают, что именно они снизили цены на 30% в марте, однако не уточняют, что именно они накануне резко подняли стоимость лекарственных средств.

OBOZ.UA отправил запрос о стоимости лекарств (без учета аптечных наценок) из перечня Минздрава одной крупнейшей аптечной сети и некоторым фармкомпаниям и опубликует их ответ в следующей статье. Именно эти данные покажут, кто фактически исказил идею по снижению стоимости лекарств.

Еще в феврале Кабмин принял постановление №168, которым запретил маркетинговые соглашения. Сейчас активно обсуждается возможное регулирование этих договоров (их вернут с определенными ограничениями). Производители и импортеры платили аптекам от 5% за продвижение лекарств (за это средства размещали на видных местах, могли рекомендовать покупателям в аптеке).

Производители жалуются, что именно из-за таких надбавок и происходит значительный рост стоимости. А крупные сети аптек в своих заявлениях профильная ассоциация называет "монопольным картелем". Мол, после отмены маркетинговых договоров аптечные сети вообще перестали предлагать лекарства производителей, с которыми имели конфликт.

"Сегодня против тех производителей, которые выступили за прозрачное ценообразование и в поддержку инициативы президента снизили цены на свои основные лекарственные средства на 30%, развернута грязная информационная кампания, лекарственные средства таких производителей фактически убраны с полок аптек монопольного картеля, а это ТОП-5 аптечных сетей фармацевтического рынка", – говорится в заявлении Ассоциации производителей лекарств, которое распространили в СМИ.

"Аптечная профессиональная ассоциация Украины" заявляет о том, что "аптечные учреждения находятся под давлением чрезмерной регуляторной нагрузки, что нарушает, а иногда и блокирует их функционирование. Зато эти ограничивающие нормы не затрагивают деятельности производителей, которыми закладывается около 72% от стоимости лекарств".

На самом деле спор между аптеками и производителями идет вокруг многомиллиардных заработков. Простые украинцы от этих споров получили лишь яркие новости и на самом деле незначительное уменьшение цен на выбранные лекарства, что произошло на фоне роста стоимости тех медикаментов, которые не попали под регулирование.