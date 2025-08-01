В Украине ожидается изменение зарплат: в НБУ рассказали, к чему готовиться

В Украине фиксируется значительный дефицит рабочей силы – при том, что с начала 2025 года количество соискателей растет быстрее спроса на новых работников. При этом сами украинцы все больше интересуются дистанционной работой или неполным рабочим днем. А работодатели, ожидается, будут вынуждены перейти к неценовой конкуренции за работников – т.е., делать упор на условия труда, соцпакеты и т.д. Что, в свою очередь, может снизить темпы роста зарплат.

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Об этом рассказали в Нацбанке. Там отметили: в целом, дефицит рабочей силы негативно сказывается на общей ситуации в стране – ведь он сдерживает "восстановление экономики на прогнозном горизонте".

"В первом полугодии 2025 года проблемы бизнеса с наймом несколько ослабли как из-за увеличения предложения рабочей силы, так и из-за снижения потребностей в новых работниках на фоне более сдержанных темпов роста экономики. Так, количество резюме на сайтах поиска работы росло значительно быстрее количества вакансий", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: под влиянием роста спроса на рабочую силу безработица будет постепенно уменьшаться. В частности, прогнозируется, что она упадет ниже 10%.

Впрочем, констатировали в регуляторе, несмотря на определенную стабилизацию, спрос на рабочую силу оставался высоким. Более того, перегрев на рынке труда, "вероятно, будет сохраняться и дальше".

Что будет с зарплатами в Украине

Вместе с тем, отмечается, самих потенциальных работников интересуют не только зарплаты, но и другие условия работы. В частности:

Соискатели все больше интересуются дистанционной работой или неполным рабочим днем.

ВПЛ – еще и наличием жилья.

"Зарплатные ожидания уже соответствуют рыночному уровню. Что подтверждается данными о ожидаемых и предлагаемых зарплатах на платформах по поиску работы" – объяснили в Нацбанке.

В связи с этим, подчеркивается, а также учитывая дефицит кадров, работодатели предположительно будут вынуждены перейти к неценовой конкуренции за работников. Что может несколько снизить темпы роста зарплат.

В частности, ожидается, что хотя реальные зарплаты и продолжат расти, однако меньшими темпами. На 4-5% в год.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, ныне зарабатывать 50 тыс. грн и больше в Украине вполне реально. Спрос на квалифицированных специалистов растёт, и отдельные работодатели готовы платить высокие зарплаты за нужные навыки.

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