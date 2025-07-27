Украинцам готовы платить 50 тыс. грн и больше: за кем охотятся работодатели

Зарабатывать 50 тыс. грн и больше в Украине вполне реально. Спрос на квалифицированных специалистов растёт, и отдельные работодатели готовы платить высокие зарплаты за нужные навыки.

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К примеру, компания по ремонту стиральных машин ищет мастера по ремонту стиральных машин (ученика). Платить обещают около 85 000 грн.

Магазин техники предлагает от 25 000 до 50 000 грн продавцу-консультанту. В обязанности будет входить:

Оформление покупок на кассе.

Помощь в ведении кассовой и первичной документации.

Проведение переоценки и инвентаризации товара.

Торгово-промышленное предприятие готово платить от 40 000 до 60 000 грн водителю-международнику. Требования к соискателю:

Опыт вождения автомобиля с полуприцепом приветствуется (категория "СЕ").

Наличие биометрического паспорта, чипа.

Ответственность, пунктуальность и умение работать в команде.

За кем активно охотятся на рынке труда Украины

В то же время в целом на поиск работы у украинцев в 2025 году уходит в среднем 51 день – что больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 50 дней, но гораздо меньше, чем в 2023-м, когда на поиски уходило в среднем 60 дней.

Быстрее всего новую работу находят научные сотрудники, врачи, электрослесари, машинисты и горняки. Как рассказали в Госслужбе занятости, у представителей таких профессий на это уходит в среднем неделя.

Впрочем, признали специалисты, представители ряда профессий вынуждены тратить на поиск новой работы большое количество времени. По их данным, среди прочих сложнее всего найти новое место:

Брикетировщикам.

Это специалисты, занимающиеся производством топливных брикетов из разных видов биомассы – опилок, соломы, шелухи подсолнечника и пр.

Специалистам по интервьюированию.

Собирают первичную информацию, проводя интервью с людьми.

Организаторам ритуалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине намерены изменить подход к трудоустройству людей с инвалидностью. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2026 года.

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