В Украине ожидается удешевление популярного овоща: сколько будет стоить в супермаркетах

В Украине ожидается удешевление лука осенью 2025 года – вероятнее всего, до оптового уровня ниже 8 грн/кг. Причиной прогнозируемого падения есть ожидаемый рост урожая, стабилизация логистики и уменьшение импортной зависимости. В настоящее время цены в супермаркетах колеблются от 25 до 33 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit, опираясь на опрос среди участников торговых площадок "УкрОпт" и "EF Trade Platform". В 2022 году рынок был сильно дестабилизирован войной – оккупация основных регионов выращивания лука привела к резкому дефициту.

Как следствие, Украина была вынуждена импортировать дорогую продукцию, что повлекло за собой резкий рост цен. В 2023-2024 годах ситуация постепенно стабилизировалась. В 2023 году средняя оптовая цена осенью составила 7-8 грн/кг, а в 2024 – уже 9-10 грн/кг. Несмотря на колебания в гривнах, в долларах цены оставались на уровне 20-29 центов за килограмм.

Анонимный опрос, проведенный EastFruit дал очень интересные результаты. Самым популярным стал вариант прогноза цены ниже 20 центов США за кг, то есть дешевле 8,3 грн по нынешнему курсу. Такой сценарий выбрали 29% респондентов – и это самый большой показатель среди всех вариантов. Это свидетельствует о высокой вероятности рекордного удешевления осенью 2025 года. Среди причин, которые могут этому способствовать:

улучшение погодных условий и, соответственно, больший урожай;

и, соответственно, больший урожай; расширение посевных площадей по сравнению с предыдущими годами;

по сравнению с предыдущими годами; стабилизация логистики внутри страны и уменьшение расходов на транспортировку;

внутри страны и уменьшение расходов на транспортировку; снижение импортозависимости, что делает цены менее чувствительными к внешним рынкам.

Несмотря на то, что у рынка еще нет полного консенсуса – часть опрошенных ожидает цены 30-40 центов, а некоторые даже более 50 – большинство участников склоняются именно к сценарию удешевления. Интересно, что даже традиционно стабильная цена 20-30 центов за кг получила всего 18% голосов – это указывает на отсутствие веры в сохранение "золотой середины".

Цены на лук в супермаркетах

Анализ OBOZ.UA показал, что стоимость репчатого лука в крупнейших торговых сетях Украины варьируется от 25 до 33 грн/кг. Средняя цена овоща составляет 24 грн/кг. В настоящее время цены на лук в украинских супермаркетах таковы:

"Сельпо" – 33,30 грн/кг;

"АТБ" – 28,95 грн/кг;

Varus – 28,90 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стартовал сезон клубники – в Закарпатье начали продавать продукт местного производства. В настоящее время килограмм на рынках стоит 120-150 грн. При этом сами продавцы отмечают: хотя в будущем и ожидается определенное удешевление, дешево ягода не будет стоить.

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