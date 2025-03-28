В Украине отправят в рейсы новый "особенный" поезд: цена билетов

"Укрзалізниця" назначила дополнительный поезд из Киева в популярный среди украинцев туристический центр Трускавец. Впрочем, поезд будет временными – рейс запланирован лишь на 31 марта. Стоимость же билетов в купе поезда на рейс из Трускавца составляет 457 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: поезд получил номер 159/160.

"Назначаем дополнительный поезд из столицы в Трускавец. Поезд также пройдет через Львов. Билеты уже в продаже", – говорится в сообщении.

Расписание нового поезда со Львова в Киев

Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.

Отправление из Трускавца – 31 марта в 8:33. Прибытие в Киев – 19:11.

Сколько стоят билеты

На рейс 31 марта из Трускавца в Киев билеты продают в вагоны классов плацкарт, купе и люкс. Их стоимость:

плацкарт – 457 грн;

купе – 828 грн;

люкс – 2 017 грн.

Что случилось с билетами украинцев на поезда после кибератаки на "Укрзалізницю"

В то же время, украинцы, купившие билеты на поезда до кибератаки на "Укрзалізницю" 22 марта, не потеряли их. Найти билеты можно, в частности, на своей электронной почте – тем, кто купил билет до кибератаки, на электронную почту должно было прийти письмо с PDF-билетом. Однако только если е-мейл был добавлен к профилю в приложении перевозчика.

"Проверьте также папку спам. Билеты могли поступить туда", – посоветовали в "Укрзалізниці".

При этом отмечается: если найти билет все равно не удалось, все равно стоит прийти на свой поезд – однако не позднее, чем за 20 минут до отправления. В таком случае, объясняется, "проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты" – в частности:

запись в банковском приложении;

квитанцию об оплате.

Если же во время покупки билета после возобновления продаж 27 марта произошел сбой, в результате которого деньги сняло, а билет не поступил, следует также проверить почту. Если же билет отсутствует, нужно описать проблему через приложение "Укрзалізниці" в разделе "Обратная связь".

"Вам пришлют билет. Либо вернут деньги", – рассказали в перевозчике.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" продлила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении: №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясиню.

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