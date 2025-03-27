Что случилось с билетами украинцев на поезда: "сгорели" ли они после кибератаки на "Укрзалізницю"

Украинцы, купившие билеты на поезда до кибератаки на "Укрзалізницю" 22 марта, не потеряли их. Найти билеты можно, в частности, на своей электронной почте. Там же можно найти билет, купленный после возобновления онлайн-продаж 27 марта – если во время оплаты произошел сбой.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: тем, кто купил билет до кибератаки, на электронную почту должно было прийти письмо с PDF-билетом. Однако только если е-мейл был добавлен к профилю в приложении перевозчика.

"Проверьте также папку спам. Билеты могли поступить туда", – посоветовали в "Укрзалізниці".

При этом отмечается: если найти билет все равно не удалось, все равно стоит прийти на свой поезд – однако не позднее, чем за 20 минут до отправления. В таком случае, объясняется, "проводник может проверить основание на проезд по подтверждению оплаты" – в частности:

запись в банковском приложении;

квитанцию об оплате.

Если же во время покупки билета после возобновления продаж 27 марта произошел сбой, в результате которого деньги сняло, а билет не поступил, следует также проверить почту. Если же билет отсутствует, нужно описать проблему через приложение "Укрзалізниці" в разделе "Обратная связь".

"Вам пришлют билет. Либо вернут деньги", – рассказали в перевозчике.

Также, отмечается, можно вернуть деньги за ранее приобретенный онлайн билет. Для этого следует заполнить заявку на возвращение по ссылке. При этом, подчеркивается, вернуть билет можно "не позднее чем за 1 час до отправки".

"Если вы резервировали средства для автоматической покупки, а билет через кибератаку так и не поступил, заполните заявку на возврат – мы вернем деньги после проверки. Время возврата зависит от вашего банка и может занять до 30 банковских дней", – отметили в "Укрзалізниці".

Билеты уже можно купить онлайн, но есть проблемы

В целом же, рассказали в перевозчике, несмотря на то, что билеты на поезда уже доступны для продажи онлайн, пассажиры могут столкнуться с проблемами – как в приложении, так и на сайте. В таком случае там советуют:

переждать нагрузку;

попытаться войти через VPN.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" продлила маршрут поезда на популярном среди туристов направлении: №203/204 Киев – Ивано-Франковск. Теперь он будет ехать в Ясиню.

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