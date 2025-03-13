В Украине "отменяют" старые маршруты для ряда поездов: назван срок

"Укрзалізниця" изменила маршруты ряда поездов, которые направляются в Закарпатье – на период с 31 марта по 31 июля. Причина – проведение работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили, что в это время до/со станции Мукачево будут курсировать поезда:

№ 17/18 Харьков – Ужгород;

№38/37 Одесса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава – Ужгород.

До/со станции Чоп будут курсировать поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов – Ужгород (с 1 апреля по 31 июля).

До/со станции Ужгород с 31 марта по 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев – Чоп.

При этом подчеркивается: железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого проложат временные (с 31 марта по 31 июля) маршруты через Самбор и Сянки для поездов:

№ 4/3 Запорожье – Ужгород;

№ 29/30 Киев – Ужгород;

№ 45/46 Харьков – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцк – Ужгород.

Как будут проходить работы по прокладке пути

В то же время, рассказали в "Укрзалізниці", за время действия измененных маршрутов должны реконструировать горловину станции Чоп, а также капитально отремонтировать колеи на станциях Струмковка и Чоп. А кроме того:

демонтировать широкий путь на участке Чоп – Струмкивка и уложить 8,3 км пути европейского стандарта;

проложить по парному пути нового участка Чоп – Струмкивка около 10 км контактной подвески и несущего провода;

смонтировать на 22-километровом участке Чоп – Ужгород устройства СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки) и связи и обустроить диспетчерскую централизацию;

отремонтировать более 30 зданий и сооружений – павильоны для пассажиров, платформы, станционные здания, помещения дежурных по переезду;

отремонтировать 33 стрелочных перевода и около 13 км путей и пр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине больше не будут курсировать поезда №213/214 Киев – Ясиня и №777/778 Киев – Львов, совершавшие поездки в популярные среди украинцев туристические центры на западе страны. Дело в том, что они были временными и их движение планировалось лишь на период 7-9 марта.

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