В Украине отменили "Шлях" для некоторых мужчин: кого зацепило и что это значит

Украинские водители, перевозящие гуманитарные или медицинские грузы, не смогут больше выезжать за границу по программе "Шлях", теперь они должны иметь другие основания для выезда.

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Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины. Такое решение было принято по результатам заседания правительства 25 февраля, где утвердили соответствующие изменения в Постановление №57 ("Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины"). Причину такого решения не объяснили.

Это означает, что во время действия правового режима военного положения пропуск через границу украинских мужчин призывного возраста, перевозящих медицинские грузы, гуманитарную помощь будет осуществляться на общих основаниях. Раньше они могли пересечь границу по регистрации в системе "Шлях", но отныне Минразвития и областные военные администрации их туда не будут вносить.

Кроме водителей, в Украине ужесточены правила для выезда за границу артистов и медийщиков. Из-за многочисленных случаев невозвращения таких лиц Министерство культуры и стратегических коммуникаций временно приостановило выдачу им писем содействия на выезд за границу.

Как уехать водителям за границу?

После начала полномасштабного вторжения России Министерство развития общин и территорий запустило систему "Шлях" для регистрации для выезда водителей коммерческого транспорта лицензированных перевозчиков и водителей, следующих за гуманитарными грузами.

иметь возраст более 60 лет ;

; быть исключенными из военного учета по состоянию здоровья;

по состоянию здоровья; не совершать тяжких преступлений ;

; обладать инвалидностью или тяжелыми инфекционными заболеваниями.

В общем, постановление регламентирует некоторые другие основания для выезда за границу военнообязанных мужчин:

состояние здоровья;

получение высшего образования;

военнослужащие;

особые семейные обстоятельства;

профессия;

помощь ВСУ – распространяется на водителей-волонтеров, перевозящих грузы для армии или гуманитарной помощи.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны от системы "Шлях" отключили 232 перевозчика. Как выяснили в Государственной пограничной службе, сотни компаний-нарушителей были связаны с нелегальными схемами выезда из Украины мужчин призывного возраста

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