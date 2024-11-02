От системы "Шлях" отключили сотни перевозчиков: они помогали мужчинам незаконно пересечь границу

В Украине с начала полномасштабной войны от системы "Шлях", созданной для выезда за границу водителей в командировку, отключили 232 перевозчика. Большинство из них (202) исключено по материалам Государственной пограничной службы.

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Об этом говорится в сообщении ведомства. "Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы активно противодействуют уголовным правонарушениям на границе, большинство из которых сейчас связано с нелегальными схемами выезда из Украины мужчин призывного возраста", – сообщают в ведомстве.

Мужчины выезжали за пределы Украины как водители с помощью системы "Шлях" и не возвращались в Украину. За нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы Укртрансбезопасность с начала полномасштабного вторжения в Украину отключила от Системы "Шлях" 223 перевозчика.

Оперативно-розыскные подразделения Госпогранслужбы только с начала 2024 года в правоохранительные органы направили более 2 тысяч сообщений об обнаружении признаков правонарушений, предусмотренных, в частности, уголовными статьями 332, 358 УКУ, связанными с незаконной переправкой лиц через границу, подделкой документов.

По этим статьям УКУ начато почти 1 500 уголовных производств, более 1 700 лицам объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений. Судами вынесено более 220 обвинительных приговоров, из них около 100 связаны с незаконной переправкой лиц через границу.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские суды отменили 88% штрафов, наложенных ТЦК за нарушение правил военного учета. Чаще всего – из-за нарушения процедуры или недоказанности правонарушения.

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