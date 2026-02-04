В Украине отменили поезда на важном направлении, вместо них будут автобусы: в "Укрзалізниці" показали изменения графика

В отдельных регионах Украины отменены рейсы пассажирских поездов – из-за невозможности обеспечить приемлемый уровень безопасности. В связи с этим "развозка" пассажиров будет осуществляться автобусами. В частности, автобусное сообщение является основным между Днепром и Запорожьем.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили:

Пассажирам, следующим в Синельниково или Запорожье, перед прибытием в Днепр следует действовать по указаниям поездной бригады и работников вокзала.

Тем, кто отправляется из Запорожья или Синельникова, следует внимательно следить за сообщениями в приложении перевозчика и объявлениями на станции.

"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда. Но приоритет неизменен – безопасность пассажиров и железнодорожников", – говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, поездки на автобусах являются более безопастными на участке Лозовая – Барвенково – Краматорск. Как рассказали в "Укрзалізниці", стыковка уже организована.

А вот в Сумской области, отмечается, движение поездов продолжается, несмотря на обстрел Конотопа. Впрочем, предупредили железнодорожники, "в случае прямой угрозы БПЛА возможны вынужденные остановки вблизи укрытий".

В то же время "Укрзалізниця" настоятельно рекомендует украинцам регулярно проверять обновления в официальных каналах и обязательно активировать push-оповещения в мобильном приложении. Это позволит оперативно узнавать об изменениях в движении поездов. А кроме того, о возможных остановках, пересадках или альтернативных вариантах проезда.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" запустила новый поезд в популярный среди туристов Карпатский регион – между Одессой и Раховом Закарпатской области. Первое отправление поезда запланировано на 3 февраля – из Одессы.

