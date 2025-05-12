В Украине "отменили" поезд на важном маршруте: почему больше не будет курсировать

В Украине больше не будет курсировать поезд №220/219 между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром. Дело в том, что он был временным.

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Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: движение планировалось лишь на 9 и 11 мая.

"Укрзалізниця" назначает дополнительный скорый поезд №220/219 Киев – Днепр – Киев на 9 и 11 мая. Киев расцветает каштанами и сиренью, а Днепр уже ждет с теплом родного берега – время паковать чемоданы", – говорилось в сообщении.

В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.

Почему назначают временные поезда

В целом, отметим, временные поезда являются обычным явлением для Украины. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.

Причины этого могут быть разными. В частности:

праздники;

пиковые периоды поездок – например, каникулы или отпуска.

В Украине появился новый особенный поезд

Ранее в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:

купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;

новые вагоны СВ;

приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;

фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным туристическим центром Ужгородом. Он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля.

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