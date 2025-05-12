В Украине "отменили" поезд на важном маршруте: почему больше не будет курсировать
В Украине больше не будет курсировать поезд №220/219 между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром. Дело в том, что он был временным.
Об этом сообщали в "Укрзалізниці", анонсируя его поездку. Там подчеркивали: движение планировалось лишь на 9 и 11 мая.
"Укрзалізниця" назначает дополнительный скорый поезд №220/219 Киев – Днепр – Киев на 9 и 11 мая. Киев расцветает каштанами и сиренью, а Днепр уже ждет с теплом родного берега – время паковать чемоданы", – говорилось в сообщении.
В настоящее время о новых датах курсирования поезда не сообщалось. Как и не появилось билетов на него на ближайшее время.
Почему назначают временные поезда
В целом, отметим, временные поезда являются обычным явлением для Украины. Зачастую железнодорожники запускают их, когда спрос на поездки увеличивается и уже осуществляемые рейсы не могут справиться с пассажиропотоком.
Причины этого могут быть разными. В частности:
- праздники;
- пиковые периоды поездок – например, каникулы или отпуска.
В Украине появился новый особенный поезд
Ранее в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну. Как рассказали в "Укрзалізниці", в перечне гарантированных опций "Единства" будут:
- купейные вагоны после капитального ремонта, оборудованные вакуумными туалетами, кондиционерами, розетками в купе;
- новые вагоны СВ;
- приведенные к современному стандарту уборные с дозаторами мыла и накладками на унитазы;
- фирменное название и логотип с учетом истории поезда и маршрута.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине запустили новый поезд – между Киевом и крупным туристическим центром Ужгородом. Он будет временным – рейсы запланированы на период с 12 мая по 30 июля.
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